Biathlon, ski, hockey-sur-glace... Les sports des JO d’hiver à découvrir gratuitement à l’Accor Arena

«Joue-la, champion des pistes», prévient l'affiche. Alors que les Jeux Olympiques d'hiver ont débuté ce vendredi 4 février à Pékin (Chine), la municipalité parisienne organise un événement inédit pour faire découvrir les disciplines des JO. Installée à l'Accor Arena pour trois journées exceptionnelles, l'opération aura lieu ce mercredi 9 février, puis les mercredis 16 février et 9 mars.

Un cadre privilégié autour de la patinoire de l'Accor Arena, boulevard de Bercy, dans le 12e, où tous ceux qui le souhaitent – à partir de 6 ans – pourront découvrir certaines des disciplines phares des JO d'hiver. Parmi elles, le ski, le biathlon et le para-biathlon, le patinage, le hockey-sur-glace, le bobsleigh ou encore la luge.

«C'est un grand espace réservé pour l'occasion», se félicite Pierre Rabadan, l'adjoint à la mairie de Paris chargé du sport et des Jeux olympiques et paralympiques, qui souligne que cet événement sera également l'occasion de fêter les «30 ans des Jeux d'Albertville [...] qui ont été en 1992 particulièrement réussis et importants pour le territoire local et son développement mais aussi à l'échelle du pays».

Des animations toute la journée

Au programme donc : des initiations au biathlon et parabiathlon, sur deux pistes côte à côte et un stand de tir, des initiations au ski sur roller et au ski forme, grâce à des exercices ludiques qui feront appel, selon l'adjoint, «à l'endurance, l'explosivité et l'agilité» des participants.

Les sports de glace seront également à l'honneur, avec un espace patinoire ouvert de 10h à 17h, composé de 3 zones matérialisées et consacrées au patinage, au hockey-sur-glace, au para-hockey ainsi qu'à la luge sur glace. Enfin, un stand sera consacré à la découverte du curling «sous un angle ludique et pédagogique».

«Il y aura également un espace consacré à l'expérience virtuelle», annonce Pierre Rabadan, qui énumère la possibilité de tester en réalité augmentée «la piste de bobsleigh de La Plagne», «un simulateur de ski sur les pistes les plus connues du monde» ou encore la possibilité de se prendre en photo en train de faire des figures freestyle en snowboard.

Enfin, à partir de 17h et jusqu'à 21h30, la patinoire se transformera en «véritable scène de spectacle», comme on peut le lire sur la programmation, qui promet «un show sur glace réalisé avec des danseurs professionnels, des costumes dédiés». Le tout dans «une ambiance musicale» et des «jeux de lumière».

Un événement ouvert à tous

A noter que l'événement est ouvert à tous, gratuitement et sans inscription, de 10h à 21h30, sur présentation d'un pass sanitaire à jour. Et il a déjà attiré les centres de loisirs parisiens, puisque 800 enfants sont attendus pour le 9 février, 1.200 pour le 16 février et 1.000 pour le 9 mars. «C'est la jauge que l'on espérait toucher a minima», souligne Pierre Rabadan, qui a fait appel au tissu associatif et aux clubs et comités parisiens et départementaux pour organiser ces trois grandes journées.

Pour l'élu, ce sera également l'occasion de travailler à une «meilleure communication» pour mettre en valeur les Jeux paralympiques, deux ans et demi avant la tenue des JO de Paris 2024. Le 9 mars, 35 start-ups spécialisées dans le domaine de l'accessibilité et soutenues par la Ville dans le cadre de l'incubateur dédié à l'esport Level 256 seront présentes. «On en profitera pour aussi pour en faire une journée un peu plus institutionnelle», prévient Pierre Rabadan.