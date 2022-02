Affaire Orpéa : «sans délai», la Ville de Paris va procéder au contrôle de l'ensemble de ses EHPAD

Quelques jours après la sortie du livre-enquête Les Fossoyeurs de Victor Castanet, qui révèle des faits de maltraitance envers des personnes âgées, la municipalité parisienne a décidé de «procéder au contrôle» de l'ensemble de ses Ehpad en lien avec l'Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France.

Un contrôle confié à l'Inspection Générale de la Ville de Paris (IGVP), qui doit notamment mener un audit «sur le processus de remontée et de traitement de l'ensemble des signalements», qui seraient reçus et émis par les résidents, leurs familles, leurs proches ou les services d'accompagnement des personnes âgées à Paris.

En parallèle, la municipalité a annoncé qu'«un chantier serait engagé sur la prévention et la détection de la maltraitance auprès des personnes âgées recevant une aide et des soins à domicile». De plus, l'ancien conseiller d'Etat Jean-Marie Delarue, qui fut le président de la Commission nationale consultative des Droits de l'Homme en 2019, s'est vu confier une mission sur l'accès aux droits des personnes accueillies dans les Ehpad parisiens.

«Il aura fallu un vœu et une question d’actualité pour contraindre la Ville de Paris à renforcer ses contrôles sur les Ehpad parisiens», a souligné Hélène Jacquemont ce mercredi 9 février, en marge du Conseil de Paris.

L'élue du 17e, membre du groupe d'opposition Changer Paris, a dit «déplorer l'absence de contrôles et la baisse déguisée des moyens dédiés à la dépendance». Et d'interroger l'exécutif : «que faites-vous donc pour contrôler les Ehpad et vous assurer que les faits de maltraitance ne se produisent plus jamais dans aucun des 62 Ehpad parisiens ?».

Enfin, le sénateur socialiste et président du groupe Paris en Commun au Conseil de Paris Rémi Féraud, devrait lancer une mission d'information et d'évaluation (MIE) dédiée aux seniors à Paris. Une mission qui devrait être présentée lors d'une prochaine séance du Conseil de Paris.