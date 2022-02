Île-de-Ré : une statue de la Vierge menacée d'être déboulonnée

Polémique autour d'une statue de la Vierge situé sur un carrefour de l’Île-de-Ré. Une association de défense de la laïcité a saisi la justice pour la faire retirer, invoquant la loi de 1905 qui interdit l’installation de monument à caractère religieux dans l’espace public.

Tout remonte au mois de mai 2020, lorsqu’un jeune automobiliste a eu un accident de voiture et percuté cette statue, qui a été érigée en 1945, et fait depuis partie du patrimoine de l’Île-de-Ré. Ayant été endommagée à la suite de l’accident, la mairie a alors décidé de la remplacer par une statue neuve et tout à fait identique, indique France 3 Nouvelle-Aquitaine.

Une décision qui n’a pas été acceptée par l’association Libres Penseurs de Vendée, qui a saisi la justice pour faire retirer cette statue, au nom de la laïcité. Le tribunal administratif de Poitiers devrait rendre sa décision le 3 mars prochain concernant l’avenir de cette statue.

Ce recours en justice est incompréhensible, pour le maire de La-Flotte-en-Ré, Jean-Paul Heraudeau, la statue faisant partie du paysage et du patrimoine de la ville depuis des années : «la supprimer serait donc totalement absurde, ça gommerait toute une cohérence et surtout, toute une histoire», a-t-il réagi auprès du Figaro. Cette statue avait effectivement été érigée après la Seconde Guerre mondiale en l’honneur des jeunes soldats de La-Flotte-en-Ré, mais à l’époque, sur une parcelle privée. Après des expropriations dans les années 1980, la statue, autour de laquelle un rond-point a été construit, s’est retrouvée sur un terrain public.

«Si la Fédération de la Libre Pensée s'est concentrée sur la statue de la Vierge à La Flotte, c'est simplement parce que nous avons souhaité la remplacer suite à l'accident», a déclaré Jean-Paul Heraudeau auprès du quotidien. Une pétition en ligne a même été lancée par des habitants de l'île pour demander à ce que la statue reste en place.