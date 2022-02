Paris : la capitale est toujours la ville la plus embouteillée de France

Si elle n'arrive qu'à la 37e position des villes les plus embouteillées du monde, Paris est toujours celle qui compte le plus de bouchons en France. Une réalité qui s'est même empirée en 2021, selon l'étude annuelle réalisée par le groupe TomTom et dévoilée ce mercredi 9 février.

Loin derrière Istanbul, en Turquie, couronnée pour être la «ville la plus embouteillée du monde» avec un niveau de congestion qui atteint 62 %, la capitale française atteint tout de même les 36 %. Soit 4 points de plus qu'en 2020, marquée par diverses périodes de confinement liées à l'épidémie de coronavirus, mais 3 points de moins qu'en 2019.

Selon TomTom, un niveau de congestion de 36 % signifie qu'«en moyenne, un trajet en voiture dure 36 % plus longtemps que lorsqu'il n'y a pas d'embouteillages». Concrètement, le site spécialisé dans les GPS explique que cela veut dire qu'«un trajet de 30 minutes prendra 11 minutes de plus, lorsque le niveau est à 36 %».

Si l'on observe les heures de pointe du matin et du soir, ce niveau de congestion atteint en moyenne 61 % le matin et 64 % le soir. Des niveaux légèrement en baisse de 11 points le matin et de 7 points le soir par rapport à 2019. A noter enfin que, selon l'étude, le jour le plus embouteillé de l'année a été le jeudi 21 octobre, avec un niveau de congestion qui a atteint 63 %.

Paris devant Marseille et Toulon

Et si la capitale est la championne française des bouchons, elle est talonnée de très près par Marseille (qui affiche un taux de congestion de 35 %, soit un point de moins que Paris). Selon TomTom, la Cité phocéenne arrive ainsi en 42e position des villes les plus congestionnées du monde et en 2e position des villes françaises, suivie par Toulon, Bordeaux et Lyon.

Au total, les automobilistes parisiens ont donc perdu en moyenne 82 heures dans les bouchons en 2021. A titre de comparaison, les automobilistes marseillais et toulonnais – dont les villes arrivent au 2e et 3e rang du classement – ont respectivement perdu 80 heures et 75 heures dans les bouchons.