L'édito de Agnès Verdier-Molinié : «Pas assez de milliardaires en France»

Dans son édito de ce vendredi 11 février, Agnès Verdier-Molinié, directrice de la fondation IFRAP, revient sur les critiques dont elle a récemment fait l'objet. Elle affirme dans son dernier ouvrage que la France manque de milliardaires.

On croit toujours qu’on a énormément de milliardaires car nous avons notamment Bernard Arnault en France mais quand on regarde les différentes études, la France se situe entre 30 et 50 milliardaires contre entre 66 et 129 en Allemagne.

Non, nous n’avons pas trop de riches en France, nous n’en avons pas assez !! Selon les estimations, nous avons moitié moins de milliardaires par rapport à l’Allemagne et certains peuvent se moquer et trouver cela anecdotique et penser que c’est un problème de riches. Et bien non c’est un problème pour tout le monde, les riches, les pauvres, les classes moyennes.

La richesse de ceux que l’on appelle les très riches vient des entreprises qu’ils ont montées ou développées. Ces très riches font une partie non négligeable de nos entreprises et de nos emplois. Si on prend nos riches de plus de 100 millions d’euros en France, ils ont investi environ 700 milliards dans des entreprises. Les riches à plus de 100 millions en Allemagne ont investi le double : 1400 milliards d’euros.

Et après on s’étonne d’avoir des chiffres pourris de la balance commerciale, quand on a fait partir fiscalement de France au fil des dernières décennies beaucoup de nos compatriotes ?

Il faut dire les choses : nous avons deux fois moins de milliardaires, deux fois moins d’investissements capitalistiques et deux fois moins de grosses PME exportatrices…

Ces fameuses grosses PME allemandes font que la balance les exportations allemandes permettent un excédent commercial de plus de 180 milliards d’euros par an quand nous avons un déficit commercial de plus de 80 milliards d’euros par an ! Nous avons 5 800 grosses PME, ce que l’on appelle les ETI (entreprises de taille intermédiaires entre 250 salariés et 5000 salariés) en France, contre 12 500 en Allemagne, 10 500 au Royaume-Uni, et 8 000 en Italie du Nord. Ces entreprises n’appartiennent pas aux Etats mais à des riches familles…

Face à ces évidence, difficile de continuer d’affirmer que la France compte trop de riches

Deux fois moins de milliardaires par rapport à l’Allemagne et quasiment deux fois plus de travailleurs pauvres comme je le montre aussi (3,7% en Allemagne contre 7,1% en France selon l’OCDE) – voilà la réalité !

Pour redresser la balance commerciale, il faudrait arrêter de taper sur les familles d’entrepreneurs, sur nos millionnaires et nos milliardaires et assumer que c’est en les gardant chez nous qu’on produira en France, qu’on exportera, qu’on sera tous plus riches.

Faire fuir tous nos milliardaires ne ferait pas baisser la pauvreté en France au contraire. Les pays d’Europe qui ont accueilli nos expatriés fiscaux s’en portent plutôt très bien. Ce que la Suède (sociale-démocrate) a compris depuis le début des années 2000, la France pourrait commencer à la comprendre en 2022. Non ?