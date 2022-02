Retraite : la pension de 200.000 conjoints d'agriculteurs revalorisée

A partir de ce mercredi 9 février, plus de 200.000 conjoints d'agriculteurs vont voir leur pension de retraite augmenter de 70 euros en moyenne, selon le gouvernement.

Cette revalorisation, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, est effective depuis ce 9 février 2022, date du versement des pensions par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour le mois de janvier. «Cette revalorisation est avant tout la reconnaissance du travail de ces femmes et de ces hommes qui nourrissent le peuple français», s'est réjoui Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation , dans un communiqué.

Le texte de loi, promulgué le 17 décembre 2021, a été porté par André Chassaigne, le chef de file des députés communistes à l'Assemblée nationale. Il prévoit un coup de pouce pour plus de 200.000 retraités, conjoints et aides familiaux d'exploitants agricoles. En moyenne, les conjoints collaborateurs percevaient 604 euros par mois lorsqu'ils ont validé 150 semestres.

Les femmes principalement concernées

La mesure s'adresse principalement aux conjointes d'anciens chefs d'exploitation, soit plus de 120.000 ex-travailleuses de la terre. 30 % d'entre elles ont vu leur retraite progresser de plus de 100 euros. «C’est, en particulier, une mesure forte de justice envers de nombreuses femmes qui ont travaillé toute leur vie aux côtés de leur conjoint agriculteur et le signe de la reconnaissance du pays pour leur travail», souligne le secrétaire d'Etat chargé des Retraites, Laurent Pietraszewski.

La hausse des pensions pour les conjoints vient s'ajouter à la loi du 3 juillet 2020 visant à revaloriser les pensions de retraite des agriculteurs les plus fragiles. Les anciens exploitants avec une carrière complète ont vu leur rente minimum être réévaluée à 85 % du Smic net (environ 1.035 euros mensuel), contre 75 % auparavant.