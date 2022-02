Sondage : 62% des Français jugent négatif le bilan sécurité d’Emmanuel Macron

Déjà passablement érodée, la stature sécuritaire d’Emmanuel Macron s’effrite encore. Selon un sondage CSA pour CNEWS, dévoilé ce jeudi 10 février, 62% des Français jugent en effet que le bilan du chef de l’Etat en matière de sécurité est négatif.

Alors que le sujet revêt un enjeu important dans la campagne présidentielle actuelle, le président sortant (qui n’est toujours pas officiellement candidat à sa réélection) n’a donc pas convaincu ses concitoyens.

Et si ses ministres, et surtout celui de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’appliquent à défendre son action, la perception reste mauvaise du côté des Français.

Dans le détail, ils sont ainsi 26% à juger son bilan sécuritaire très négatif et 36% plutôt négatif. A l’inverse, ils sont 33% à le trouver plutôt négatif et seulement 5% très positif.

Affrontements entre manifestants et forces de l’ordre lors de la mobilisation des gilets jaunes, rixes entre bandes rivales, règlements de compte liés au trafic de drogue, adolescents agressés par d’autres, violences conjugales ou policiers régulièrement pris à partie par des délinquants, le quinquennat d’Emmanuel Macron a été marqué par des faits d’insécurité qui ont frappé les esprits.

Si le sexe, l’âge ou la profession des personnes interrogées ne modifient pas de façon significative le résultat global du sondage, il est à noter, en revanche, que la couleur politique le fait grandement varier.

Ainsi, sans surprise, les centristes et soutiens du parti LREM sont les plus complaisants, avec 75% et 77% de sondés estimant le bilan sécuritaire d’Emmanuel Macron positif.

Ceux se déclarant de gauche sont aussi nettement plus cléments que la moyenne envers le président, sauf les radicaux et les Insoumis (64% et 67% trouvent sont bilan négatif). A noter que les écologistes sont une majorité à penser que le chef de l’Etat a eu une action positive en matière de sécurité (55%).

Reste que, concernant les sondés se classant à droite, le jugement est bien plus sévère. Ainsi, 80% des proches des Républicains et du Rassemblement national estiment en effet qu’Emmanuel Macron a un bilan négatif sur la sécurité, et ils sont même 98% parmi les soutiens de Reconquête, le parti d'Eric Zemmour.

Sondage effectué par questionnaire auto-administré en ligne, le 8 et 9 février 2022, sur un échantillon de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.