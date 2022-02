Dordogne : un homme disparu depuis 3 jours retrouvé mort

Un jeune homme de 22 ans a été retrouvé mort ce vendredi 11 février près de Périgueux. Il avait disparu plus tôt dans la semaine, à la sortie de son travail à Marsac-sur-l’Isle (Dordogne).

Même si le parquet «ne dispose pas à ce stade de précisions sur les causes et les circonstances de ce décès», on sait que la victime avait disparu dans la nuit de mardi à mercredi, après minuit, «alors qu’il quittait son service au McDonald’s.»

A la suite de cette disparition, une battue avait été organisée dans la semaine afin de retrouver Loïc Douhot, dont la disparition avait été signalée rapidement par ses proches, inquiets. Ses affaires ont été retrouvées sur le parking à l’arrière du restaurant, au sol, près de sa voiture garée. Après plusieurs jours de recherche, la victime a été retrouvée morte, «vers 13h00, sur la commune de Chancelade» a expliqué dans un communiqué la procureure de la République de Périgueux Solène Belaouar.

Le parquet a indiqué que «l'examen du corps n'a pas permis de déterminer la cause du décès. En particulier, il ne présente aucune lésion apparente ni trace de violence.» L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Bordeaux et son antenne en Dordogne.