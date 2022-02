Masque en extérieur, autotest… ce que contient le dernier protocole sanitaire à l’école

A la rentrée des vacances d’hiver, le protocole sanitaire instauré dans les écoles va être allégé.

Celui-ci passera en effet du niveau 3 au niveau 2. Jean-Michel Blanquer a détaillé ce vendredi 11 février en quoi cela allait consister. Désormais, le port du masque dans les cours de récréation ne sera plus obligatoire pour les élèves et personnels en école primaire.

L’activité physique pourra se pratiquer sans masque à l’intérieur, à l’exception des sports de contact qui ne permettent pas le respect des distanciations. Les brassages, notamment à la cantine, ne seront plus limités par classe mais par niveaux.

#COVID19 | Allégement du protocole sanitaire dans les écoles, collèges et lycées au retour des vacances scolaires — Ministère Éducation nationale, Jeunesse et Sports (@education_gouv) February 11, 2022

Cependant, le masque reste toujours obligatoire en intérieur, pour les élèves de plus de 6 ans ainsi que les personnels. Aussi, un seul autotest sera désormais demandé aux élèves cas contacts, au lieu de trois jusqu’à présent. Les attestations sur l’honneur fournies par les familles après le premier autostest seront elles aussi supprimées.

«Ce système permettra beaucoup plus de souplesse et va alléger la vie des parents d’élèves et des professeurs» a expliqué le ministre de l’Education Nationale.

Le protocole sanitaire de niveau 2 continuera de s’appliquer dans les établissements du second degré.