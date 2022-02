Port du masque : voici tous les lieux où il ne sera plus obligatoire à compter du 28 février

Grâce à une baisse continue du nombre de cas de Covid-19 depuis plusieurs semaines, la France s’apprête à faire tomber le masque. En effet, le gouvernement a annoncé ce vendredi, la fin du port du masque dans plusieurs lieux fermés à partir du 28 février prochain.

Il n’était plus obligatoire en extérieur depuis le 2 février, désormais il ne le sera plus non plus à l’intérieur.

Cinémas, salles de spectacles, musées, bars, restaurants, lieux dédiés aux activités de loisirs ou encore foires … Il ne sera plus nécessaire d’enfiler le masque dans tous ces lieux clos dont l’accès est soumis à la présentation du pass vaccinal.

#COVID19 | À partir du 28 février, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au « pass vaccinal », sauf dans les transports pic.twitter.com/VLQctdcXpk — Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv) February 11, 2022

Au regard de l’évolution favorable de la situation sanitaire dans l’Hexagone, la fin du port du masque en intérieur, semble ainsi amorcer le début d’un retour à la vie normale. «Le pass vaccinal nous permet dans un contexte où la pression épidémique se réduit fortement, de supprimer l’obligation de port de masque dans les lieux recevant du public», a en effet affirmé le ministre de la Santé, Olivier Véran.

L’obligation du port du masque sera toutefois maintenue dans les transports et les lieux clos non soumis au pass vaccinal. Par ailleurs, en cas de grand regroupement de personne, porter un masque reste recommandé.

Un allègement du protocole sanitaire

Si les règles d’isolement en cas de test positif demeurent inchangées, le dispositif de dépistage des personnes cas contact a lui été assoupli.

Dès la fin de ce mois, les cas contacts n’auront plus à réaliser qu’un seul test – autotest, test antigénique ou test RT-PCR – à J2, soit deux jours après avoir eu l’information d’avoir été en contact avec une personne testée positive, au lieu des trois tests actuellement.