Convoi de la liberté : les manifestants revendiquent « la levée du passeport vaccinal»

Dans Paris, les forces de l’ordre ont été mobilisées en masse. Ce samedi 12 février, les policiers ont évacué plusieurs centaines de manifestants venus des quatre coins de France. Leurs revendications ? La liberté et l’abrogation des mesures sanitaires.

Interrogée au micro de CNEWS, qui s’est rendu sur place, une manifestante venue de Caen a ainsi expliqué être là «pour la liberté de tous et pour celle des enfants qui n’ont plus aucune liberté avec le pass sanitaire. Ils n’ont pas besoin d’être vaccinés, ils sont en bonne santé et ils ont l’immunité en eux.» Selon elle, «le gouvernement devient une dictature, c’est incroyable!» Un peu plus loin, toujours sur les Champs-Élysées, Mathilde, une franco-canadienne venue de Nice, souhaitait de son côté «débloquer la situation», espérant «une levée définitive du passeport vaccinal dans la loi.» Souvent rassemblés dans des cortèges séparés et disséminés dans plusieurs lieux de la capitale, de la place d'Italie aux Champs-Elysées, voir, plus loin, en forêt de Fontainebleau (77), les manifestants ont critiqué l'omerta qui, selon eux, pèse sur les sujets en rapport avec les mesures sanitaires imposées.

Une lettre adressée à l’exécutif

Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron et Jean Castex datant du 12 février, les manifestants ont de manière plus générale revendiqué un retour de «la liberté dont nous avons été privés pendant deux ans en raison de circonstances exceptionnelles (...) qui ne sont plus réunies aujourd'hui.»

Les auteurs réclament également l'abrogation de la loi dite Sécurité globale. Ils rejettent en bloc «toute tentative d’instaurer une société basée sur l'identité numérique sans contrôle de son contenu», et exigent «l’obligation d’une consultation préalable du peuple sur toute tentative d’instaurer une identité numérique.»