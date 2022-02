Direct - «Convoi de la liberté» : 54 interpellations en marge des manifestations à Paris

Partis en convois de toute la France, des milliers d’opposants au pass vaccinal ou au gouvernement sont aux portes de Paris, ce samedi 12 février. Ils ont été interdits d’accès par la préfecture de police. De son côté, le président Emmanuel Macron a appelé «au plus grand calme».

> Un mouvement inspiré du convoi des routiers canadiens qui bloquent depuis plusieurs jours la capitale Ottawa

> Près de 7.200 policiers et gendarmes déployés dans la capitale, selon la Préfecture de Police

> Parmi les revendications figurent le retrait du pass vaccinal, mais aussi l'augmentation du coût de l'énergie et du pouvoir d'achat

> Un appel à la convergence européenne a été lancée

Au total, près de 149 actions ont été menées aujourd'hui en France rassemblant 32.100 manifestants. Dans la capitale, 4 actions mobilisant près de 7.600 personnes ont eu lieu.

A Paris, les policiers ont procédé à 337 verbalisations et 54 interpellations, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter.

Merci aux policiers et gendarmes mobilisés ce week-end à travers la France, et notamment à Paris, pour faire respecter l’ordre républicain et la liberté de circulation. A Paris, 337 verbalisations et 54 interpellations.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 12, 2022