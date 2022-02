Nord : une accueillante familiale en grève de la faim pour dénoncer ses conditions de travail

Cela fait huit jours qu’une accueillante familiale de la commune de Lourches, dans le Nord, a entamé une grève de la faim. Avec cette action coup de poing, elle veut dénoncer un salaire trop bas dans cette profession.

Thérèse Bauwens assure travailler «24 heures sur 24, 365 jours par an» et être payée «entre 2,5 et 3 heures de Smic par jour et par personne accueillie». Face à ce constat, cette femme du Nord a entamé une grève de la faim. Soutenue par ses collègues, elle ne boit «que du café» depuis le 5 février pour réclamer «une rémunération de 6 heures par jour», «une uniformisation des rémunérations» et «l’augmentation des frais d’entretien».

Cette accueillante familiale s’occupe de deux personnes âgées et d’une personne en situation de handicap. Chaque mois, elle touche 556 euros de frais d’entretien par personne accueillie, a-t-elle expliqué à l’AFP.

Cet argent lui sert à «acheter de la viande, les produits d’hygiène, d’entretien, pour l’électricité, le chauffage, l’eau, les transports, etc.» Thérèse Bauwens assure ne pas s’en sortir. «Que faudra-t-il pour que le gouvernement se penche sur les familles d’accueil ?».

8.789 accueillants familiaux en France

Selon l’Institut de formation, de rechercher et d’évaluation des pratiques médico-sociales, la France compte 8.789 accueillants familiaux pour 13.810 personnes accueillies.

Il faut savoir que chaque famille d’accueil ne peut accueillir que jusqu’à trois personnes dans son domicile. Pour cela, elle doit disposer d’une chambre de minimum 9m2 par personne qui doit également pouvoir accéder librement aux parties communes (cuisine, salon, WC, salle de bain, etc).