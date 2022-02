«Convoi de la liberté» : Sophia Aram fait polémique en parlant de «convoi des teubés»

Sur Twitter, l'animatrice de France Inter Sophia Aram a qualifié les manifestants qui défilent depuis le début de la semaine de «convoi des teubés». Ce hashtag n'a pas tardé à faire des remous sur le réseau social.

«Je vois des cons, mais je ne vois pas la liberté» a d'abord tweeté l'humoriste tandis que des centaines de personnes manifestaient pour réclamer une augmentation du pouvoir d'achat et l'abandon du pass vaccinal. Quelques jours plus tard, Sophia Aram a rajouté une couche en critiquant les personnalités politiques, «ce curieux attelage venu sucer le pot des antivax-à-moteur à deux mois d'une élection...»

Cette série de tweets accompagnée du hashtag #ConvoiDesTeubes n'a pas tardé à susciter de vives réactions auprès des Français qui soutiennent le mouvement.

Avant de les traiter de cons et de teubés, il faudrait peut-être s'intéresser aux causes profondes qui poussent ces gens à faire ça... mais ça suppose un effort, ce qui est infiniment plus difficile que de railler bêtement.

— Zhad (@zhad33) February 12, 2022