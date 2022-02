Jean-Luc Mélenchon : «Si vous voulez, dans deux mois le Smic sera à 1.400 euros. Si vous ne voulez pas, votez Macron !»

Jean-Luc Mélenchon était ce dimanche 13 février à Montpellier, dans l'Hérault, pour tenir son dixième meeting dans la course à la présidence de la République. Le candidat de l'Union Populaire a notamment axé son discours sur le pouvoir d'achat.

«Si vous voulez, dans deux mois le Smic sera à 1.400 euros. Si vous ne voulez pas, votez Macron !, a-t-il lancé, entamant une anaphore devant ses sympathisants venus remplis la Sud de France Arena. Si vous voulez, dans deux mois, tous les prix de première nécessité seront bloqués. Si vous voulez, l'été prochain, ceux qui ont 59 ans et 360 jours [pourront partir à] la retraite».

Le candidat de la France insoumise a d'ailleurs expliqué comment il comptait financer cette retraite à 60 ans, avec 40 annuités. «Je l'ai déjà dit plusieurs fois, il suffit de payer les femmes comme les hommes, et vous aurez les cotisations. Il suffit de prendre l'argent parti pour le CICE, et vous aurez la somme dont vous avez besoin. Ce n'est pas l'argent qui manque, c'est dans quelle direction on le met. Chaque fois que quelqu'un part à la retraite, il vit mieux. Quand on part à la retraite, on vit plus longtemps parce qu'on travaille moins longtemps.»

Pour Jean-Luc Mélenchon, «la retraite à 60 ans, c'est plein de petits bonheurs».

Le candidat sest également posé en opposition à Emmanuel Macron, selon lui «président des riches», qui a permis aux plus grosses fortunes du pays de gagner encore plus, notamment grâce à la suppression de l'ISF.