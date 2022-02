Retraites : quelles sont les propositions des candidats à la présidentielle ?

La réforme du système de retraite était l’une des propositions phares d’Emmanuel Macron en 2017, qu’il n’a pas pu mener à bien lors de son quinquennat, en raison de la pandémie de Covid-19. Le sujet des retraites sera donc l’un des moteurs de la campagne de 2022, tous les candidats ayant déjà plus ou moins émis des propositions sur ce thème.

Augmentation de l’âge légal de départ à la retraite, revalorisation des pensions, refonte totale du système actuel… A droite comme à gauche, les candidats se sont déjà emparés du sujet.

Emmanuel Macron

Le président de la République sortant n’a pas encore annoncé sa candidature à l’élection d’avril prochain et, par conséquent, n’a pas encore dévoilé officiellement son programme. Emmanuel Macron aurait toutefois déjà son plan pour les retraites en tête, et aurait retenu les leçons des débats de 2019, selon franceinfo. Exit donc l’idée du système universel de retraite et du régime par point. Il estime toutefois qu’il est indispensable de simplifier le système, alors qu’il existe aujourd’hui une quarantaine de régimes spéciaux.

Le chef de l’Etat souhaiterait donc créer autour de trois régimes spécifiques (un pour les fonctionnaires, un pour les salariés du privé et un pour les indépendants). S’il n’a pas donné de chiffre précis quant à l’âge de départ à la retraite, il a toutefois affirmé à la presse plusieurs fois qu’il faudra s’attendre à «travailler plus longtemps».

Valérie Pécresse

La candidate investie par le parti Les Républicains articule son programme sur les retraites autour de deux principes : travailler plus longtemps et augmenter le pouvoir d’achat des retraités. Elle souhaite ainsi repousser «progressivement» l’âge légal de départ à la retraite à 65 ans à l’horizon 2030, estimant que, l’espérance de vie ayant augmenté, il est nécessaire que les Français travaillent plus longtemps. «Je préserverai le dispositif de carrières longues et la prise en compte de la pénibilité pour permettre des départs plus précoces», précise-t-elle.

Valérie Pécresse souhaite également revaloriser les pensions de retraites pour les personnes ayant travaillé toute leur vie, pour leur garantir un revenu équivalent au SMIC net, soit environ 1.250 euros net par mois.

Marine Le Pen

Alors que la retraite à 60 ans pour tous était l’une des mesures phares de Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national a finalement rétropédalé et annoncé un système différent. Toujours opposée au recul de l’âge légal de départ en retraite, elle envisage finalement un système «progressif». Ainsi, le départ à la retraite à taux plein à 60 ans avec 40 annuités de cotisation sera réservé aux Français étant rentrés dans la vie active avant 20 ans. Tous ceux qui auront commencé à travailler «avant 24 ans» auront un «avantage» pour partir plus tôt, a expliqué Marine Le Pen lundi 7 février sur France 2.

Elle souhaite également revaloriser le minimum vieillesse à 1.000 euros net par mois (contre un peu plus de 900 euros aujourd’hui), et indexer le montant des pensions de retraite sur l’inflation.

Éric Zemmour

Le candidat Reconquête est quant à lui favorable à un décalage de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, «progressivement, d’ici à 2030». Il admet toutefois que des ajustements devront être faits pour les personnes ayant commencé à travailler très tôt, ou pour celles exerçant un métier pénible. L’ancien polémiste a également évoqué la possibilité d’un système de «bonus-malus» pour les entreprises, afin de les dissuader de licencier les salariés de plus de 55 ans, ces derniers ayant plus de difficultés à retrouver du travail passé cet âge.

Nicolas Dupont-Aignan

Contrairement à tous ses concurrents précédemment cités, Nicolas Dupont-Aignan, candidat Debout la France, ne souhaite ni toucher à l’âge légal de départ à la retraite, ni au nombre d’années de cotisation requises. Il constate cependant que le pouvoir d’achat des retraités diminue, et propose d’indexer de façon systématique le montant des pensions sur l’inflation.

Favorable au système par répartition en vigueur, il mise plutôt sur l’augmentation du nombre de cotisants, en menant une politique qui favorisera la création d’un million d’emplois sur le territoire et assurera un «dynamisme démographique», afin que davantage de personnes travaillent, donc cotisent, donc financent les retraites des plus âgés. Il souhaite également retirer le minimum vieillesse aux retraités étrangers (même en situation régulière) qui n'ont pas suffisamment cotisé en France.

Jean lassalle

En 2017, Jean Lassalle souhaitait abolir les régimes spéciaux de retraite et ouvrir les droits à la retraite quelle que soit la durée travaillée, et non plus seulement en trimestre. Il souhaitait par ailleurs faire en sorte que les salariés ne soient plus poussés vers la sortie une fois l’âge de la retraite atteint. Pour 2022, le programme du candidat n’est pas encore bien défini. Il propose pour le moment «d’établir l’âge de la retraite en fonction des annuités de cotisation», et de «créer un organisme aidant au calcul simple des points acquis», sans plus de détail.

Jean-Luc Mélenchon

Le candidat de la France Insoumise plaide pour un avancement de l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, avec un nombre de 40 années de cotisation requises pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Il souhaite également revaloriser les minimums vieillesse pour les monter au niveau du SMIC net, assurant ainsi un revenu décent à tous les retraités.

Jean-Luc Mélenchon propose trois pistes pour financer ce projet : relever les salaires des femmes aux niveaux de ceux des hommes, créer un million d’emplois ou bien relever les cotisations de deux points de tous les salaires supérieurs à 3.400 euros.

Yannick Jadot

L’écologiste est fermement opposé à la réforme des retraites qui avait été proposée par le gouvernement d’Emmanuel Macron. Il souhaite donc garder le modèle actuel, par répartition, et l’âge légal de départ à 62 ans. Il prévoit cependant de «renforcer les comptes pénibilité pour permettre à ceux qui ont connu les carrières les plus difficiles de partir avant l’âge maximum fixé à 62 ans». Les pensions de retraites les plus faibles seront aussi, s’il est élu président, rehaussées au niveau du SMIC.

Christiane Taubira

Investie par la primaire populaire, une élection vivement contestée, Christiane Taubira, qui n’a annoncé sa candidature que récemment, n’a pas encore dévoilé l’intégralité de son programme. Elle affirmait toutefois sur les réseaux sociaux le 18 janvier dernier : «la retraite n’est pas une question comptable. C’est une question de justice. Nous devrons réformer pour les carrières longues, pour les métiers pénibles, pour les plus vulnérables de notre pays». Une déclaration sur laquelle s’accordent plus ou moins de nombreux candidats.

Lorsqu’elle était candidate à la présidentielle en 2002, pour le Parti radical de gauche, elle s’était montrée favorable à la retraite par capitalisation au-delà d’un certain niveau de pension.

ANNE HIDALGO

Anne Hidalgo ne souhaite pas non plus toucher à l’âge de départ à la retraite, qui sera, si elle est élue, plafonnée au 62 ans actuels. Elle souhaite cependant «revaloriser les petites retraites», en rehaussant le minimum vieillesse à 1.000 euros net par mois, et le minimum contributif retraite (mécanisme complémentaire qui revalorise les pensions des personnes ayant cotisé sur la base de salaires faibles) à 1.200 euros.

Elle souhaite également créer quatre nouveaux critères de pénibilité, qui permettent à certains travailleurs de prendre leur retraite plus tôt : la manutention de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et l’exposition aux agents chimiques. Des mesures qui seront financées, selon elle, grâce à sa politique de lutte contre la fraude et l’optimisation fiscale.

Fabien Roussel

«L’allongement de la durée de vie doit améliorer l’existence au lieu d’allonger le temps de travail», estime Fabien Roussel, candidat du Parti communiste français, dans son programme. Il souhaite donc instaurer le départ en retraite à 60 ans à taux plein pour une carrière complète «allant de 18 à 60 ans».

Le candidat souhaite également que le calcul des pensions soit effectué sur la base des dix meilleures années dans le privé. Pour le public, Fabien Roussel propose deux choix : le calcul le plus favorable entre les dix meilleures années de salaires avec primes, ou bien les six derniers mois de carrière.

Philippe Poutou

Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste rejoint plusieurs de ses concurrents à la présidentielle en souhaitant abaisser l’âge légal de départ à la retraite. Il propose une retraite dès 60 ans, voire dès 55 ans pour les métiers pénibles, avec un temps de cotisation de 37 annuités pour bénéficier d’une pension à taux plein. Il plaide également pour que tous les revenus des Français (salaires, retraites, allocations, etc.) ne descendent pas en dessous de 1.800 euros net par mois, et entend ainsi revaloriser les pensions de retraites.

Nathalie Arthaud

La candidate de Lutte ouvrière plaide pour qu’«aucun salaire, aucune pension de retraite, aucune allocation» ne soit «en dessous de 2.000 euros». Dans un contexte d’inflation, de hausse des prix du carburants, de l’énergie, et même des produits alimentaires, Nathalie Arthaud souhaite que les pensions de retraites (et les salaires), augmentent en suivant les augmentations du coût de la vie.

Pas question de repousser l’âge légal de départ à la retraite pour la candidate, qui préfère une meilleure répartition du travail, en créant des emplois, pour ne pas rallonger les horaires et les années de travail des salariés. Lors de la campagne présidentielle de 2017, elle avait par ailleurs proposé d’avancer l’âge légal de départ en retraite à taux plein à 60 ans, avec 37,5 années de cotisation.