Aubervilliers : trois ans après le vol d'un fourgon blindé, une partie du butin est toujours dans la nature

L’ancien convoyeur de fonds Adrien Derbez et sept autres personnes vont bientôt être jugés pour le vol d’un fourgon, en février 2019 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Sur les 3,1 millions d’euros dérobés, plus d’1,4 million d’euros restent introuvables.

Les complices présumés de Derbez, âgés de 30 à 42 ans, ont été mis en examen pour «vol en bande organisée et associations de malfaiteurs», a rapporté Le Parisien. D’après le quotidien francilien, ils devraient être convoqués au tribunal correctionnel de Bobigny dans quelques mois pour leur procès.

Le 11 février 2019 au matin, l’ex-convoyeur de Loomis avait déposé ses deux collègues près d'une agence Western Union d'Aubervilliers. Alors que ces derniers pénétraient dans l'agence, il était resté au volant. A leur retour, Adrien Derbez et le fourgon s’étaient volatilisés.

Le véhicule avait été retrouvé à quelques rues de là, vidé de son chargement, clé sur le contact et portes ouvertes. La disparition d’un fusil à pompe et d’un pistolet avait également été constatée.

Il s'attendait à «une peine de prison acceptable»

Le suspect est retrouvé et arrêté le lendemain à Amiens (Somme). Les forces de l’ordre mettent également la main sur 998.800 euros. Une demi-heure après, la compagne d’un complice d’Adrien Derbez est interpellée avec 242.000 euros cachés dans sa voiture.

Dans le véhicule utilisé par l’ancien convoyeur afin de prendre la fuite, les enquêteurs retrouvent 47.000 euros. Malgré ces arrestations rapides, il manquait alors toujours 1.9 million d’euros.

Trois ans après les faits, les enquêteurs sont parvenus à retrouver la trace d’environ 550.000 euros. Il manque à l’appel plus d’1.4 million d’euros et les investigations sont terminées, a précisé Le Parisien. Le butin restant serait dans un lieu tenu secret par Adrien Derbez et des complices.

Suite à son arrestation, en 2019, le principal suspect avait rapidement avoué le vol et avait ajouté qu’il avait mis en place ce scénario tout en étant conscient qu’il serait condamné à «une peine de prison acceptable».

Cette affaire rappelle celle de Toni Musulin, autre convoyeur de fonds qui avait disparu en novembre 2009 à Lyon avec son fourgon transportant 11,5 millions d'euros. La majeure partie du butin, 9,1 millions d'euros, avait été retrouvée dans un box qu'il avait loué.

Condamné, il est sorti de prison en 2013. Les 2,5 millions manquants n'ont jamais été retrouvés.