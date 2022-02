Louis Aliot : «Stéphane Ravier est caricatural»

Au lendemain du ralliement du sénateur Stéphane Ravier à Eric Zemmour, Louis Aliot, porte-parole de Marine Le Pen est revenu dans La Matinale de CNEWS sur les défections qui affectent le RN en pleine campagne électorale.

Jugeant Stéphane Ravier «caricatural», Louis Aliot a estimé qu’il «règle des comptes en interne mais qu’il le fait d’une mauvaise manière».

Et de pointer : «On ne peut pas défendre comme il le fait des positions indéfendables. Il reprend notamment un certain argumentaire, qui était celui de Bruno Mégret contre Jean-Marie Le Pen il y a une trentaine d’années».

«Caricatural et inutilement blessant»

Louis Aliot n’a en effet pas apprécié que Stéphane Ravier accuse le RN de n’avoir «que faire de l’implantation locale». «Nous maires du RN, moi à Perpignan, à Fréjus, à Hénin-Beaumont, à Villers-Cotterêts, etc, on est des locaux, on s’est fait élire dans nos mairies, on défend des projets et on est au service de notre population, donc ce n’est pas vrai», a souligné le porte-parole de Marine Le Pen.

«C’est caricatural, c’est inutilement blessant et je pense que Stéphane devrait s’occuper d’autre chose plutôt que de tenter de semer la division chez nous», a-t-il martelé.

La veille, Stéphane Ravier avait annoncé son ralliement à Eric Zemmour à l’antenne de CNEWS. «Elles (mes idées) ne sont plus portées par Marine Le Pen et elles sont portées par Eric Zemmour. A partir de là, il est évidemment cohérent, logique, de soutenir Eric Zemmour, avait-souligné le sénateur des Bouches-du-Rhône lors du Grand Rendez-Vous.

Au-delà du cas de Stéphane Ravier, Louis Aliot a affirmé qu’il y avait dans le camp du candidat de Reconquête «beaucoup de gens qu’on a mis dehors ou qui étaient marginalisés». «Des gens comme Stéphane vont se retrouver à se battre chez Zemmour avec des gens avec qui ils ne partageaient rien», a-t-il expliqué, disant «attendre de voir ce que ça peut donner à l’avenir».