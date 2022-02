Pyrénées-Orientales : au moins sept morts, dont deux enfants, dans un incendie

A la suite d’une explosion à Saint-Laurent-de-la-Salanque, aux alentours de 1h30 ce lundi matin, un incendie a dévasté plusieurs immeubles, causant la mort de sept personnes.

Mobilisés au plus fort de la nuit, les pompiers sont parvenus à maîtriser l’incendie ce lundi matin. Après l’explosion au rez-de-chaussée d’un bâtiment, le feu aurait pris dans de petits immeubles de deux étages de part et d’autre de la rue principale de Saint-Laurent-de-la-Salanque.

Si pour l’heure l’origine de l’explosion reste inconnue, le bilan, lui, est dramatique. Sept corps, dont ceux de deux enfants, ont été découverts dans les décombres, quatre personnes blessées ont été prises en charge et une vingtaine de sinistrés ont dû être évacués.

Par ailleurs, d’après le parquet de Perpignan, une famille était portée disparue en début de matinée, mais on ignorait si elle se trouvait dans son logement.

Des bouteilles de gaz ont été retrouvées à proximité du bâtiment d'où est parti le feu. Mais les lieux sécurisés restaient ce matin encore inaccessibles aux enquêteurs en raison de la chaleur trop élevée sur place.

Toutefois, le ministre chargé des Comptes publics, Olivier Dussopt, en déplacement dans les Pyrénées-Orientales s’est rendu dans le bourg de près de 10.000 habitants, en compagnie du préfet Etienne Stoskopf. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a également interrompu son déplacement à Montpellier pour se rendre sur place.

Une explosion suivie d’un incendie ont fait au moins 7 morts dans les Pyrénées-Orientales. J’interromps mon déplacement à Montpellier pour me rendre sur place. J’apporte tout mon soutien aux services de l’Etat mobilisés et aux habitants. Pensées aux victimes et à leurs proches.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 14, 2022