RATP : la grève du 18 février maintenue, malgré l'augmentation des salaires proposée par la direction

La grève prévue ce vendredi 18 février, à l'appel des organisations syndicales de la RATP, sera bien maintenue et ce, même si la direction du groupe a annoncé «une augmentation de 2,7 % des rémunérations pour 2022».

Le mouvement social des agents RATP – qui réclament une revalorisation salariale – sera bien maintenu vendredi prochain, alors que la direction du groupe a acté «un constat de désaccord» avec les organisations syndicales représentatives (OSR), rencontrées ce lundi 14 février.

augmentation de l'intéressement

Lors de cette rencontre, la RATP a assuré avoir proposé aux syndicats «une augmentation moyenne de 2,7 % des rémunérations», ainsi qu'un «intéressement» qui «pourrait être supérieur à celui des années précédentes». Sachant que l’intéressement a été d’environ 1.000 euros net annuels ces dernières années.

Selon le groupe, ce serait donc «plus de 100 millions d’euros qui seront redistribués aux salariés en 2022», entre l'augmentation des salaires et l'intéressement. En parallèle, la RATP a rappelé que l’augmentation moyenne des rémunérations a été de 2,1 % en 2021.

Un chiffre contesté par les OSR, qui assurent que cette hausse est un mix entre l'avancement et l'ancienneté (+ 1,8 %), des mesures catégorielles (+ 0,5 %) et des mesures transverses qui concernent l'ensemble des salariés de la RATP (+ 0,4 %). Or, c'est justement sur ce dernier chiffre que s'appuient les organisations syndicales pour contester la proposition de la direction.

Dans un communiqué diffusé la semaine dernière, les principales organisations syndicales de la RATP – dont la CGT-RATP, RATP FO ou encore Solidaires RATP – avaient donc dénoncé «une provocation» au sujet de «la proposition d'augmentation de 0,4 % à saupoudrer en diverses mesures sociales» de la direction générale de la RATP, qu'ils jugent «à la hauteur de son mépris» pour ses agents.

«Les bénéfices engendrés par la RATP depuis 2015 dépassent le milliard d'euros. Ceux de 2021 vont avoisiner les 200 millions d'euros. Donc les 7 millions d'euros mis sur la table ne peuvent convenir aux besoins et aux attentes des salariés», avaient-ils ainsi encore écrit.

De son côté, la CGT-RATP, le premier syndicat du groupe, réclame 3 % de revalorisation annuelle sur les trois prochaines années. Un chiffre pour lequel la direction de la RATP n'a pas donné son accord. En attendant de connaître le nombre de grévistes, et les conséquences sur le trafic, la RATP a tout de même invité «tous les voyageurs qui en ont la possibilité à différer leur déplacement sur le réseau».