Coronavirus : voici les restrictions sanitaires levées à partir d'aujourd'hui

A la fin du mois de janvier, le gouvernement a annoncé un calendrier pour l’allègement progressif des restrictions sanitaires. Ce mercredi 16 janvier, plusieurs mesures sont donc abandonnées.

Dès aujourd’hui, la consommation et la vente de nourriture dans les stades, les cinémas ou les transports en commun sera de nouveau autorisée. Les passagers des trains pourront donc, par exemple, se restaurer dans les wagons-bars, et les personnes allant au cinéma pourront à nouveau acheter et consommer du pop-corn dans les salles obscures.

Autre allègement : les concerts debout, qui avaient été interdits, pourront reprendre. Les clients pourront également à nouveau consommer debout dans les bars.

Enfin, ce mercredi 16 février marque également la réouverture attendue des discothèques, après dix semaines de fermeture stricte. Le pass vaccinal sera bien obligatoire à l’entrée des boîtes de nuit, et la direction de chaque établissement devra s'assurer «obligatoirement de la correspondance entre les informations du pass vaccinal (nom, prénom, date de naissance) et celles du justificatif d'identité (CNI, passeport)», précise le protocole sanitaire transmis par le gouvernement mardi.

Sauf disposition législative contraire, les établissements pourront donc accueillir un public correspondant à 100% de leur capacité. Par ailleurs, le port du masque ne sera pas obligatoire à l'intérieur des discothèques, mais il y reste recommandé, tant pour les clients que pour le personnel.

Il faudra ensuite attendre au moins une semaine pour la suite des allègements. Le protocole sanitaire à l’école sera notamment modifié dès la rentrée des vacances d’hiver, avec la levée du port du masque dans les récréations. A partir du 28 février, le masque ne sera par ailleurs plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal (sauf dans les transports) et la politique de dépistage des personnes cas contact sera également allégée.