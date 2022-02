Grève RATP : quelles prévisions de trafic pour le vendredi 18 février ?

«Le trafic sera fortement perturbé sur les lignes RATP ce vendredi 18 février», prévient la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ce mercredi 16 février, alors qu'un mouvement social – lancé par la quasi-totalité des organisations syndicales du groupe – va largement mobiliser le personnel, qui réclame une revalorisation salariale.

En vue de cette mobilisation sociale qui s'annonce très suivie, la RATP recommande à ses usagers de «limiter au maximum les déplacements», et présente «[ses] excuses pour les conditions de transport prévues». Et pour ceux qui n'auraient pas d'autres solutions, voici les prévisions pour la journée de vendredi :

métro

Dans le métro, le trafic sera «très fortement perturbé» sur la ligne 3, avec des «lignes et stations partiellement ouvertes uniquement en heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30)». Il faudra compter 1 train sur 4 sur la ligne 3, et ce, «uniquement entre Pont de Levallois et Havre-Caumartin».

[Mouvement Social] Le trafic sera fortement perturbé sur les lignes #RATP ce vendredi 18 février. Nous vous invitons à limiter au maximum vos déplacements, et nous vous présentons nos excuses pour les conditions de transport prévues. Pour connaître le détail des prévisions pic.twitter.com/yMiQvUWpsl — RATP Group (@RATPgroup) February 16, 2022

Le trafic sera également «très fortement perturbé» sur la ligne 4, avec des «lignes et stations partiellement ouvertes uniquement en heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30)». Il faudra compter 1 train sur 2 sur la ligne 4. Tout comme sur la ligne 6, «avec 1 train sur 3 uniquement entre Nation et Bercy».

Il faudra compter 1 train sur 3 sur les lignes 7, 9 et 13, avec des «lignes et stations partiellement ouvertes uniquement en heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30)». Enfin, attention, le trafic sera «totalement interrompu sur sept lignes : la ligne 2, la ligne 3bis, la ligne 5, la ligne 7bis, la ligne 10, la ligne 11 ainsi que la ligne 12.

A noter que le trafic sera «normal» sur les lignes automatiques 1 et 14, mais la RATP prévient qu'il y aura sans doute un «risque de saturation».

RER

Pour le RER A en zone RATP, il faudra compter 1 train sur 2 aux heures de pointe, et 1 train sur 3 aux heures creuses uniquement de 6h30 à 20h30. L'interconnexion sera maintenue à Nanterre-Préfecture. En dehors de ces horaires, les gares RATP seront fermées.

Pour le RER B en zone RATP, il faudra aussi compter 1 train sur 2 aux heures de pointe, et 1 train sur 3 aux heures creuses uniquement de 6h30 à 20h30. L'interconnexion sera par contre interrompue à Gare du Nord. En dehors de ces horaires, les gares RATP seront fermées.

BUS & tram

Par ailleurs, le trafic sera également «très perturbé» sur le réseau bus et tram de la RATP, avec «1 tramway sur 3 en moyenne avec des disparités selon les lignes», et «2 bus sur 3 en moyenne avec des variations selon les secteurs, pouvant aller jusqu’à la fermeture de quelques lignes».

Si de plus amples informations devraient être communiquées ce jeudi, la RATP a d'ores et déjà fait savoir qu'elle «mobilisait l’ensemble de ses canaux de diffusion afin de donner, en temps réel, l’information la plus précise possible aux voyageurs», tout comme le service @ClientsRATP sur les réseaux sociaux, habilité à répondre aux questions des clients.