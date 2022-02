Météo : Les tempêtes Dudley et Eunice se dirigent vers la France, 33 départements en vigilance jaune

Vents forts et pluies vont s’abattre sur le nord de la France cette semaine. Les tempêtes Dudley et Eunice, formées dans les îles britanniques, se dirigent vers l’Hexagone.

Météo France a déjà placé 33 départements de la moitié nord en vigilance jaune pour «vent violent» pour toute la journée de mercredi.

Capture d'écran Vigilance Météo France

Les services météorologiques britanniques ont émis une alerte orange au Royaume-Uni à l’approche de la première tempête, baptisée «Dudley», qui devrait balayer la Grande-Bretagne avec des rafales de plus de 120 km/h.

La #tempête #Dudley circule des îles britanniques cet après-midi vers l'#Allemagne cette nuit, où elle sera violente, avec une #alerte rouge en cours (rafales pouvant y atteindre 140 à 150 km/h). Cette tempête risque de perturber sérieusement le trafic sur ces régions. pic.twitter.com/Ed260IRcUC — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 16, 2022

Les autorités ont donc conseillé à la population d’éviter de sortir, de bien planifier ses déplacements et de prendre beaucoup de précaution pour ne pas se mettre en danger. Cette tempête va progressivement se déplacer jusqu’au Danemark, et donc passer par le nord de la France, où des pointes à 100 km/h pourraient être enregistrées ce mercredi soir.

Vendredi, une autre tempête, Eunice, a priori plus violente que Dudley, devrait frapper le Royaume-Uni puis la France. Le pic des vents dans l’Hexagone est attendu pour la mi-journée de vendredi.

«Selon le scénario météo retenu, les vents atteindront le seuil de la tempête le long des côtes de la Manche (c'est-à-dire supérieurs à 100 km/h en rafales), et probablement dans les terres, entre la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France», explique La Chaîne Météo. Les rafales maximales pourraient atteindre entre 120 et 140 km/h.