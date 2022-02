DIRECT – Coronavirus : le Portugal va lever dans les prochains jours certaines des mesures contre le Covid

Alors que la pression hospitalière se stabilise, le gouvernement a entamé sa levée des restrictions sanitaires. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France et dans le monde.

15H07

Le Portugal va lever dans les prochains jours certaines des mesures contre le Covid-19, en cessant notamment d'exiger un pass sanitaire pour accéder aux restaurants et aux hôtels, a annoncé jeudi le gouvernement.

Lorsque ces nouvelles règles entreront en vigueur, il ne sera plus nécessaire de présenter un pass sanitaire pour accéder aux restaurants, aux établissements touristiques ou aux grands événements.

Afficher un schéma vaccinal complet sera néanmoins toujours exigé aux frontières portugaises.

14H20

La levée des mesures sanitaires mi-mars concernant le port du masque et le pass vaccinal dépend de "deux critères indispensables", le nombre d’hospitalisations et le taux d'incidence du Covid-19, a précisé jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran.

«La mi-mars correspond à la croisée de ces trois paramètres: des hôpitaux en état de fonctionner normalement, un virus qui circule mais très faiblement, et suffisamment de recul par rapport au 28 février, date à laquelle on pourra enlever les masques là où il y a le pass, pour pouvoir ensuite supprimer le masque en intérieur, et supprimer le pass vaccinal avec la possibilité de le conserver dans certaines situations à risques», a résumé le ministre.

14H07

Le président de la Confédération helvétique, Ignazio Cassis a été testé positif au Covid-19 et s'est mis à l'isolement, a annoncé le gouvernement jeudi, le jour même où la Suisse a levé l'essentiel de ses restrictions sanitaires.

13H26

Le Japon va alléger ses restrictions strictes aux frontières pour permettre aux étudiants et travailleurs étrangers d'entrer dans le pays, mais les touristes resteront bannis pour l'heure en raison de la pandémie, a annoncé jeudi le Premier ministre Fumio Kishida.

4H12

Toutes les restrictions liées à l'épidémie de coronavirus en République dominicaine ont été suspendues mercredi, a annoncé le président Luis Abinader dans une déclaration publique.

À partir de ce mercredi 16 février, «toutes les mesures restrictives imposées en raison du Covid-19 sont suspendues», a dit le chef d'Etat. «Les mesures telles que l'utilisation de masques, la nécessité de présenter le certificat de vaccination pour accéder à tous les lieux ou les restrictions dans les espaces publics relèvent désormais de la responsabilité individuelle de chacun d'entre nous».