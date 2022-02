Emmanuel Macron publie un livre pour partager sa vision de la France

Faut-il y voir le point de départ d’une campagne officielle ? Un essai titré La France vue par Emmanuel Macron doit être publié ce jeudi 17 février, regroupant plusieurs textes et entretiens du président.

«À la veille de la présidentielle, Emmanuel Macron nous donne sa vision de la France, après la crise des Gilets jaunes, alors que la pandémie secoue encore notre pays. De son berceau d’Amiens à Marseille, qu’il aime tant, en passant par la Seine-Saint-Denis, terre d’intégration, et les Hautes-Pyrénées de sa grand-mère, il livre ici une géographie intime. Son rapport charnel à la France», détaille ainsi son éditeur, les éditions de l’Aube.

A un peu plus d’un mois et demi du premier tour de l’élection présidentielle, la sortie de ce livre est logiquement perçue comme un pas de plus vers la candidature officielle du chef de l’Etat. Laissant toujours planer le doute, même s'il est faible, Emmanuel Macron profite de son statut pour multiplier les déplacements sur le terrain, sans être pour autant considéré comme un concurrent officiel dans la course à l’Elysée.

Scruter les réactions avant de se lancer dans la course ?

Une façon de se placer au-dessus de la mêlée qui porte ses fruits, puisque le président est toujours en tête des intentions de vote au premier tour par les sondages, avec une certaine avance (cinq à sept points de plus sur Marine Le Pen du RN).

Le succès ou non du livre et les réactions qu’il suscitera seront de toute évidence observés de près parmi ses équipes. Reste à voir si cela influencera l’entrée officielle en campagne d’Emmanuel Macron.