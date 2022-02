Prison : des actions de blocages menées par les surveillants en colère

Dans les prisons, ce jeudi 17 février, la règle est simple : il faut manifester son «mécontentement», au travers de «toutes formes d'action». Cet appel, lancé par l'intersyndicale, vise à protester contre la nouvelle grille de salaire des personnels pénitentiaires. L'accès à certains établissements est ainsi physiquement bloqué par les employés.

L'intersyndicale, composée de l'Ufap, l'UNSa Justice, la CGT Pénitentiaire et le SPS, a dans un premier temps rencontré le ministre de la Justice, lundi 14 février, pour demander «une véritable négociation de la grille indiciaire relative à la fusion des grades». Mais, dans un communiqué, elle affirme qu'Eric Dupond-Moretti «s'est montré très agacé», jusqu'à «quitter très rapidement la réunion».

L’intersyndicale appelle au blocage des établissements ou à toutes formes d’action ce jeudi 17 février 2022 https://t.co/4njUreX2vo @afpfr @Reuters — UFAP UNSa Justice (@syndicatufap) February 16, 2022

Le ministre est non seulement accusé de se moquer «éperdument et royalement du Corps d'Encadrement et d'Application», mais aussi de défendre une grille de salaires jugée «limitée», «approximative» et «injuste». Les syndicats ont donc encouragé les personnels de surveillance à «bloquer leur établissement», en signe de protestation.

Interrogé par franceinfo, le secrétaire national de l'Ufap-Unsa Justice, Wilfried Fonck, affirme que les surveillants pénitentiaires en début de carrière gagnaient moins que le smic avant fin 2021. Aujourd'hui, ils sont tout juste au-dessus, selon lui. «Depuis ce matin 6h», le secrétaire national a dénombré «une centaine d'actions en cours». Dans certaines prisons, «toutes entrées et toutes sorties sont impossibles».

Soulignant que les protestataires agissent en «autonomie», Wilfried Fonck précise que cette mobilisation peut avoir un impact sur les parloirs, si les familles ne sont pas autorisées à entrer. Il pourrait aussi y avoir des conséquences sur le déroulement des procès, si les gardiens empêchent les extractions judiciaires.