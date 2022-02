Trois ans de prison ferme requis contre les douaniers de Roissy qui volaient l'argent de trafiquants

Le parquet de Bobigny a requis ce jeudi 17 février jusqu'à cinq ans de prison dont deux avec sursis contre des douaniers de l'aéroport de Roissy jugés pour avoir, durant plusieurs années, volé plusieurs centaines de milliers d'euros en liquide dans les valises des trafiquants de drogue.

Treize prévenus, neuf douaniers et quatre complices présumés poursuivis pour recel, comparaissent depuis lundi devant le tribunal correctionnel de Seine-Saint-Denis pour ce vol en réunion et le placement de capitaux à l'étranger. Des faits commis entre 2009 et 2012.

Contre les huit principaux prévenus, anciens douaniers, le ministère public a demandé des peines allant d'un an de prison à cinq ans dont deux avec sursis ainsi que la confiscation de leurs propriétés immobilières et de l'ensemble des comptes bancaires ouverts en Andorre pour dissimuler les fonds.

Les anciens douaniers ont reconnu les vols de liasses de billets dans des valises de trafiquants de drogue, qu'ils interceptaient dans le cadre de leur fonction. Selon eux, ces agissements duraient depuis les années 1990. Une grande partie sont d'ailleurs couverts par la prescription.

6 millions d'euros de dommages et intérêts

Maître Anne-Laure Archambault, avocate de l'agent judiciaire de l'Etat constitué partie civile, au titre de ces fonds détournés par «des personnes dépositaires de l'autorité publique», avait demandé plus de 6 millions d'euros de dommages et intérêts.

Pour aboutir à ce montant de fonds, qui «avaient vocation de devenir propriété de l'Etat», l'avocate s'est appuyée sur la somme des transactions effectuées sur les comptes en Andorre des prévenus, ouverts à partir de 1995.

«Ils ont empêché toutes les enquêtes qui auraient dû avoir lieu» ainsi que «des démantèlements de trafics de drogue», a-t-elle ajouté, rappelant que la justice n'a pu avoir accès à plusieurs autres comptes de prévenus en Thaïlande et à Hong Kong.

Les plaidoiries de la défense se poursuivent jusqu'à ce vendredi. La décision sera mise en délibéré.