DIRECT – Coronavirus : la pandémie a fait chuter le niveau de satisfaction des Français, selon l'Insee

Alors que le Covid-19 poursuit sa décrue, plusieurs pays ont entamé la levée des restrictions sanitaires. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France et dans le monde.

17H00

La crise sanitaire liée au Covid-19 a entraîné une chute de la satisfaction générale dans la vie des Français «sans précédent», selon une étude de l'Insee publiée vendredi et portant sur le début de l'année 2021.

Evaluée sur une échelle de 0 (pas du tout satisfait) à 10 (entièrement satisfait), la satisfaction dans la vie permet de mesurer «le bien-être subjectif des personnes», explique l'Institut national de la statistique et des études économiques.

L'enquête portant sur 2021, la dernière disponible, montre qu'après un an de pandémie, les personnes de 16 ans ou plus résidant en France métropolitaine attribuaient une note moyenne à leur vie de 6,8 sur 10, au plus bas depuis que l'Insee le mesure, soit depuis 2010.

13H36

Les cas de réinfection par le Covid-19 ne sont «pas rares» en France, notamment dans le contexte de la flambée des contaminations liée au variant Omicron, a noté vendredi Santé Publique France.

12H57

Les autorités de Hong Kong «préparent des plans» en vue de soumettre la totalité des 7,5 millions d'habitants de la ville à un test de dépistage obligatoire du Covid-19, a annoncé vendredi la cheffe de l'exécutif du territoire, Carrie Lam.

09H33

Six pays d'Afrique ont été choisis pour héberger leur propre production de vaccins à ARN messager (ARNm), en tant que premiers bénéficiaires du programme mondial de l'OMS de production de ces vaccins, a-t-elle annoncé vendredi.

L'Afrique du Sud, l'Egypte, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie ont été choisis par l'Organisation mondiale de la santé afin de permettre au continent africain, qui a eu un accès restreint aux vaccins anti-Covid, de fabriquer ses propres vaccins pour lutter contre la pandémie de coronavirus et d'autres maladies.

04H31

Les autorités sud-coréennes ont annoncé vendredi un allègement des restrictions anti-Covid, craignant des dommages économiques trop importants si elles étaient maintenues en l'état, alors même que le pays a franchi pour la première fois la barre des 100.000 cas quotidiens.