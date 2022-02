DIRECT - Tempête Eunice : au moins 6 morts en Europe

Avec le passage redouté de la tempête Eunice, Météo France a placé 5 départements de la moitié nord en vigilance orange pour «vent violent» et «vagues-submersions». Suivez ici toute l'actualité liée à la tempête Eunice en France et en Europe.

La tempête Eunice a fait, jusqu'à présent, six morts en Europe dont deux aux Pays-Bas, deux au Royaume-Uni, un Canadien de 79 ans en Belgique et un homme d'une soixantaine d'années en Irlande.

Au Royaume-Uni, les rafales de vent dépassant 196 km/h ont été enregistrées sur l'île de Wight et jusqu'à 130 km/h dans les terres... au point de renverser les habitants qui se trouvaient à l'extérieur, comme le montre cette vidéo enregistrée ce vendredi 18 février à Londres.

These people get blown over by the wind as Storm Eunice batters people to the ground in Croydon, South London.#StormEunice pic.twitter.com/ZUM63K93Ae

— talkRADIO (@talkRADIO) February 18, 2022