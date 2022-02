«Il n'y a pas de Français de papier» : Stanislas Guérini répond à Valérie Pécresse

«Il n'y a pas de Français de papier», a réagi ce vendredi dans la matinale de CNEWS Stanislas Guérini, délégué général LREM, après les propos polémiques tenus par Valérie Pécresse lors de son meeting à Paris le 13 février.

La candiate LR s'est depuis dite victime d'un «Pécresse-bashing», selon elle orchestré par «les macronistes» dans le but de la décrédibiliser. Valérie Pécresse a notamment été vivement critiquée pour avoir évoqué la théorie complotiste du «grand remplacement» et dit vouloir «des Français de coeur et pas seulement des Français de papier». Un discours généralement employé par les candidats d'extrême droite.

Des mots «insupportable[s]»

«J'espère qu'elle ne va quand même pas finir par nous dire que les conseillers du président de la République ont truqué son prompteur dans le discours qu’elle a pu donner dimanche dernier», a réagi Stanislas Guérini. Le délégué général LREM estime par ailleurs que le terme «Français de papier» est «insupportable».

«Il n'y a pas de Français de papier [...] Il n'y a pas de Français dont on pourrait déchirer la nationalité comme on déchire une feuille de papier. Pardon mais cette vision là elle est terrible. Derrière les Français de papier il y a quoi ? Les Français de souche ? C’est ça le sous-entendu ?»

Estimant que ces mots «n'ont pas été mis dans [la] bouche» de Valérie Pécresse «par d'autres qu'elle-même», Stanislas Guérini conclut : «Quand on fait de la politique, quand on se destine aux plus hautes fonctions du pays, on sait que les mots ont un sens».