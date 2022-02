Tempête Eunice : ces 5 départements en vigilance orange

Avec le passage redouté de la tempête Eunice, Météo France a placé 5 départements de la moitié nord en vigilance orange pour «vent violent» et «vagues-submersions». Il s'agit de la Manche, de la Seine-Maritime, de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord.

Eunice va traverser ce vendredi les îles Britanniques puis atteindre le Danemark en fin de journée. En France, la tempête provoquera de très fortes rafales de vent, de l'ordre de 100 à 110 km/h dans l'intérieur et 120 km/h sur la côte, à partir de la fin de matinée/mi-journée sur le Cotentin, la Seine-Maritime et la Somme.

Selon le bulletin de Météo France, des rafales plus violentes, de l'ordre de 120 à 140 km/h sur les côtes et de 100 à 120 km/h en intérieur, sont attendues dans l'après-midi dans le Pas-de-Calais et le Nord.

Le vent va également générer de très fortes vagues, et même, relève Météo France une «surélévation notable du niveau de la mer, notamment sur l'est de la Manche». En conséquence, des submersions sont possibles sur les zones exposées.

Eunice provoquait déjà ce vendredi matin de fortes vagues atteignant 4 mètres de hauteur en Bretagne.

Il faudra attendre la soirée pour que le vent faiblisse. Toutefois «de fortes rafales, jusqu'à 100 à 120 km/h, pourront encore se produire jusque dans la nuit de vendredi à samedi sur les côtes de la Manche», prévient Météo France.

Au Royaume-Uni, le service météorologique britannique, le Met Office, a placé le sud-ouest de l'Angleterre et une large partie du sud-est en alerte rouge. Des rafales pouvant atteindre 145 km/h sur les côtes sont notamment attendues.

Londres, placé en vigilance orange jusqu'à présent est également passé en alerte rouge, une première pour la capitale. Des vents de 130 km/h y sont attendus.

