Anne Hidalgo critique Ségolène Royal et son «vote utile» pour Jean-Luc Mélenchon

Une sortie de l'ancienne candidate à la présidentielle qui ne passe pas. Anne Hidalgo a ironisé ce vendredi soir à Bourbriac dans Côtes-d'Armor, lors d'une réunion publique, sur le «vote utile» à gauche en faveur de Jean-Luc Mélenchon prôné par Ségolène Royal.

«A notre gauche, on voudrait nous faire croire que voter utile, c'est voter Jean-Luc Mélenchon. Mais où est la place du respect des institutions quand on s'attaque (...) même à la justice», s'est interrogée la candidate socialiste à propos du comportement du candidat de la France Insoumise (LFI) lors d'une perquisition au siège du parti à l'automne 2018.

Elle a également dénoncé l'idée d'un «vote utile» en faveur d'un candidat qui «court après le communautarisme», en référence à certaines prises de position du fondateur de LFI. Ségolène Royal, ancienne candidate socialiste à la présidentielle de 2007, a estimé mercredi qu'«il est évident que le vote utile à gauche, c'est le vote Mélenchon».

Devant environ 200 personnes, après une journée de terrain dans les Côtes-d'Armor, Anne Hidalgo a réservé ses flèches les plus acérées au président sortant Emmanuel Macron ainsi qu'à la droite et l'extrême-droite, dénonçant au passage «un monde médiatico-politique qui a complètement perdu la boussole».

Ce déplacement était l'occasion aussi de lancer une caravane de jeunes, «la Caravane du vivre mieux» qui, en partant de Bretagne cette fin de semaine, va sillonner la France avec un double objectif: inciter les jeunes à aller s'inscrire sur les listes électorales et les mobiliser en faveur de la candidate socialiste. Emmenée par les Jeunes Socialistes et la «Génération Hidalgo», la caravane fera étape dans 70 villes durant les six prochains semaines.