DIRECT – Coronavirus : les nouvelles hospitalisations chutent de moitié en 24 heures

Alors que le Covid-19 poursuit sa décrue, plusieurs pays ont entamé la levée des restrictions sanitaires. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France et dans le monde.

La pression hospitalière due à la pandémie de Covid-19 continue de décroître, avec notamment deux fois moins de nouvelles hospitalisations en 24 heures, tandis que les contaminations baissent également, selon les chiffres publiés samedi par Santé publique France.

Les hôpitaux français comptent actuellement 28.632 patients atteints du Covid, contre 29.194 la veille et 31.522 une semaine plus tôt.

Le desserrement de cette pression est particulièrement visible sur les nouvelles hospitalisations: 978 en 24 heures contre 1.795 la veille et 1.329 samedi dernier.

Cette tendance à la baisse se retrouve également dans les services de soins critiques, qui accueillent les cas les plus graves, notamment en réanimation, avec 2.918 malades (dont 127 nouvelles admissions), contre 2.970 la veille et 3.324 il y a une semaine.

Nouvelle journée de mobilisation à Paris et dans toute la France contre le pass vaccinal. Cinq manifestations sont notamment prévues ce samedi.

Ce matin, un cortège de Gilets jaunes organisera un rassemblement statique à la place de la République.

Puis à partir de 13h, la place d’Italie (13e arrondissement de Paris) sera le point de ralliement des manifestations contre la vaccination obligatoire et le pass vaccinal. Avec un départ planifié à 14h30, la manifestation empruntera l’avenue de Choisy, pour atteindre finalement la place Mireille-Havet (11e arrondissement).

Un rassemblement des Patriotes partira également dès 14 heures du 16e arrondissement de Paris, de la place de Barcelone. Elle devrait atteindre la place Pierre Laroque, dans le 7e arrondissement.

71% des Français veulent la #FinduPassVaccinalMaintenant !



Et définitivement ! On a entendu ce matin Véran parler d’une « vague estivale » : ça suffit la plaisanterie !



Si vous êtes de ces 71%, on vous attend en masse ce samedi 19/02 Paris 14h Place de Barcelone ! Partagez ! pic.twitter.com/dlBmgqUiKx

— Florian Philippot (@f_philippot) February 16, 2022