Haute-Loire : la justice ordonne une expertise après la mort de 34 bovins près d’une antenne 4G

Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a ordonné, vendredi 18 février, la nomination d’un expert afin qu’il puisse déterminer s’il y a un lien entre le décès de 34 bovins et la récente mise en service d’une antenne 4G à 200 mètres de l’exploitation.

C’est un soulagement pour les agriculteurs du Gaec de Coupet qui veulent comprendre comment leurs bêtes sont mortes. «Le problème n’est pas résolu, mais c’est déjà une avancée», a estimé un des agriculteurs à France Bleu.

Depuis juillet 2021, date à laquelle l’antenne 4G a été installée, 34 vaches de l’exploitation des agriculteurs sont décédées. Celles qui sont toujours en vie ne sont pas pour autant en bonne santé. Selon l’avocat du Gaec de Coupet, elles ne vont plus s’alimenter ni s’abreuver et ont adopté des comportements étranges.

L’eau et la nourriture des bovins ont été analysées, mais rien de suspect n’a été trouvé. Cependant, la Chambre d’agriculture a détecté que l’intensité du courant électrique près de l’antenne serait anormale, d’après leurs mesures.

Selon les agriculteurs, la santé des vaches s’est améliorée en octobre 2021, date à laquelle des réglages ont été réalisés sur l’antenne, qui a donc été désactivée un cours instant.

ORANGE ET SANTERNE MIS EN CAUSE

L’avocat d’Orange a remis en question la légitimité et la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur cette affaire. De son côté, l’avocat de Santerne a demandé que l’entreprise soit mise hors de cause. Pour lui, elle n’a fait qu’installer l’antenne et ne peut pas être tenue responsable de son bon fonctionnement.

La nomination de cet expert, qui devrait se rendre sur place dans les semaines à venir, permettra alors de déterminer si l’antenne 4G est la cause du décès de ces vaches.