L'alerte cyclonique orange a été déclenchée à La Réunion

Une vigilance toute particulière est demandée aux habitants à l'approche d'un nouveau cyclone, baptisé Emnati. Il qui devrait passer à environ 300 km de l'île dimanche soir.

L'alerte est en vigueur depuis ce samedi 17h (14h en métropole) alors que l'intensité d'Emnati pourrait se renforcer et atteindre le stade de cyclone intense, prévient Météo-France. S'il poursuit sa trajectoire actuelle, Emnati devrait se situer au plus près de l'île dimanche dans la soirée et passer à environ 300 km au nord de l'île, indique la préfecture. Le cyclone se trouve actuellement à 655 km au nord-est de cette île de l'océan Indien et progresse vers l'ouest à une vitesse de 19km/h. Dans la nuit de dimanche à lundi et durant la journée de lundi, les vents pourraient dépasser les 120km/h sur le littoral et les 140km/h dans l'intérieur de l'île, où de fortes pluies pourraient s'abattre.

Pas d’alerte rouge

Un passage en alerte rouge, synonyme de confinement total de la population à l'exception des secours et des forces de l'ordre, n'a, à ce stade, pas été évoqué par les autorités. Les météorologues indiquent, par ailleurs, que la dégradation attendue devrait se situer «un cran en-dessous des conditions connues pour Batsirai» qui a longé les côtes de l'île les 3 et 4 février, provoquant d'importants dégâts, avant de poursuivre sa route vers Madagascar où il a été fatal à 111 personnes.

Attention mer agitée

Une dégradation des conditions de mer est en outre attendue à partir de ce soir. «L'état de la houle actuelle et sa dégradation attendue dans les prochaines heures ne permettent pas de déployer des stratégies de lutte efficaces en mer», précise la préfecture en référence aux opérations prévues pour lutter contre la pollution provenant d'un navire mauricien échoué sur l'île lors d'un cyclone en février.

Début février, le cyclone Batsirai avait provoqué des dégâts estimés à 47 millions d'euros. Vingt communes de l'île ont été déclarées en état de catastrophe naturelle.