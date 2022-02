Tempête Eunice : levée de la vigilance orange en France, au moins neuf morts en Europe

La tempête Eunice continue de balayer le nord-ouest de l'Europe ce samedi matin avec de fortes rafales encore attendues sur les côtes allemandes. Elle laisse dans son sillage d'importants dégâts matériels et au moins neuf morts. En France, Météo France a levé sa vigilance orange sur les départements du nord du pays.

Formée en Irlande, la tempête est passée vendredi au-dessus d'une partie du Royaume-Uni puis du nord de la France, du Bénélux avant de poursuivre sa route vers le Danemark et l'Allemagne, dont un gros tiers nord a été placé en alerte rouge jusqu'à samedi matin.

Car cette tempête a laissé un spectacle de désolation sur son passage et provoqué d'importantes perturbations. Des centaines de vols, trains et ferries ont été annulés dans tout le nord-ouest de l'Europe face aux vents d'une force extrême provoqués par Eunice, qui a déferlé moins de 48 heures après la tempête Dudley (au moins six morts en Pologne et en Allemagne).

neuf morts en Europe

A ce stade, neuf morts ont été recensés à cause d'Eunice. Dernier décès signalé au petit matin par la police en Allemagne: un conducteur a été tué par la chute d'un arbre sur son véhicule à Altenberge, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, non loin de la ville de Munster. Aux Pays-Bas, quatre personnes ont été tuées, selon les services d'urgence néerlandais, par des chutes d'arbres ou dans des accidents.

A La Haye, des dizaines de maisons ont été évacuées par crainte de l'effondrement du clocher d'une église. Un homme de 60 ans est mort dans le sud-est de l'Irlande, selon la police.

A Londres, une femme d'une trentaine d'années a été tuée dans l'après-midi par la chute d'un arbre sur la voiture dont elle était passagère, et un quinquagénaire a été tué près de Liverpool (nord-ouest de l'Angleterre) quand des débris ont heurté le pare-brise du véhicule à bord duquel il se trouvait.

En Belgique, un Canadien de 79 ans qui vivait sur un bateau dans le port de plaisance d'Ypres (ouest) est mort après être tombé à l'eau en essayant de récupérer des objets envolés.