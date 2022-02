Harmonie Mutuelle Semi de Paris : la 30e édition s'élancera le 6 mars prochain

Six mois après la précédente édition, l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris reprend son rythme d'avant crise sanitaire, et récupère sa place de première grande course parisienne de la saison, alors que la 30e édition doit être lancée ce dimanche 6 mars.

«Du coureur expérimenté à celui qui accroche son dossard pour la première fois, le semi représente la distance idéale», avancent les organisateurs de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris, quelques jours avant le grand départ de cette course à pied mythique de 21,0975 km.

Derniers jours pour s'inscrire

Au total, 44.000 coureurs sont attendus, pour participer à l'événement grandeur nature, après des éditions «réduites» en raison de la crise sanitaire. En septembre, seulement un peu moins de 20.000 personnes avaient participé à la 29e édition.

Côté parcours, il reste inchangé. «Le tracé offrira aux participants l’opportunité d’arpenter les quartiers les plus appréciés de l’est parisien, entre ville et nature», peut-on lire sur le site.

Ces derniers partiront depuis l'Ile Saint-Louis, emprunteront les quais de la rive gauche, avant de traverser sur le pont de Tolbiac et de réaliser une boucle dans le bois de Vincennes. Enfin, ils prendront l'avenue Daumesnil jusqu'au quai de la rive droite et l'Hôtel de Ville, avant une arrivée prévue après la place de la Bastille.

Et attention, «il ne reste plus que quelques dossards», préviennent les organisateurs, à moins de 15 jours du départ de la course.

A noter enfin que, pour la deuxième année consécutive, l’Harmonie Mutuelle Semi de Paris sera l’événement support des Championnats de France de Semi-Marathon Handisport.

Tout athlète porteur d’un handicap, âgé de plus de 20 ans, licencié compétition athlétisme pour la saison 2021-2022 à la Fédération Française Handisport, pourra participer.