L’Alsace va-t-elle quitter la région Grand Est ?

Après deux mois de consultation citoyenne, les Alsaciens vont connaître ce lundi le résultat du vote concernant la sortie de l’Alsace de la région Grand Est pour redevenir une région à part entière.

Plus de 140.000 personnes ont pu donner leur avis, du 22 décembre au 15 février dernier. «Cette consultation citoyenne est un sondage large des Alsaciens, ayant pour seul objet d'éclairer le Conseil de la Collectivité et son Président, sur une question d’intérêt public local», ont expliqué les organisateurs.

Cette consultation a été lancée à l’initiative de Frédéric Bierry, président de la communauté européenne d’Alsace (CEA), qui souhaite redonner plus de pouvoir et de capacité d’agir aux élus locaux, et leur redonner une certaine proximité avec leurs administrés.

[CONSULTATION] Le dépouillement de la #ConsultationAlsace est en cours depuis mercredi. J'annoncerai officiellement les résultats ce lundi 21 février à 9h. Résultats à suivre EN DIRECT vidéo sur mes réseaux sociaux, aux côtés de Maître Deneuville, huissier de justice. #Alsace pic.twitter.com/uErDNao6pw — Frédéric BIERRY (@F_Bierry) February 18, 2022

Une consultation sans valeur juridique

En 2015, la loi portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la République a engendré la transformation du territoire en fusionnant certaines des 22 régions françaises pour n’en former plus que treize. C’est ainsi que l’Alsace a été fusionnée avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne pour former la région Grand Est.

Une fusion sur laquelle le président de la CEA, créée en 2021 de la fusion des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, souhaite revenir. En recréant une région Alsace, l’élu souhaite «rapprocher les décisions des habitants», et c’est également pour lui une manière de s’assurer que «l’argent des Alsaciens va bien aux projets qui les concernent».

Cette consultation, ouverte à toutes les personnes majeures résidant en Alsace, n’a cependant aucune valeur juridique et, par conséquent, aucune conséquence contraignante si le vote est favorable à la scission entre l’Alsace et le Grand Est, le découpage des régions étant une prérogative de l'Etat. Elle a cependant une «valeur politique très forte», selon Frédéric Bierry.