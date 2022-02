Nicolas Bay, vice-président de Reconquête : «de nouveaux cadres du RN pourraient bientôt rejoindre Eric Zemmour»

Invité de la Matinale de CNEWS ce lundi, Nicolas Bay, vice-président de Reconquête et transfuge récent du RN, a indiqué que de nouveaux cadres du parti de Marine Le Pen «pourraient bientôt le rejoindre chez Éric Zemmour».

«Il y a beaucoup de militants et de cadres du RN - y compris des cadres importants - qui comprennent mon choix sans l'exprimer publiquement», dit-il. «Peut-être qu'ils me suivront, pour certains dans quelques jours, pour d'autres dans quelques semaines», ajoute Nicolas Bay.

L'ancien membre dirigeant et ancien secrétaire général du RN avait rejoint mercredi le candidat Reconquête, après l'unique sénateur RN Stéphane Ravier, trois autres eurodéputés, et plusieurs conseillers régionaux. L'ex-numéro 2 de LR Guillaume Peltier avait lui aussi annoncé son ralliement à Eric Zemmour.

«Aujourd'hui je pense qu'Eric Zemmour, par la clarté de sa position, par la sincérité de sa démarche qui se dégage, par la solidité de son projet et par sa capacité à rassembler, a enclenché une dynamique», a martelé Nicolas Bay sur CNEWS.

Selon différents sondages d'intentions de vote pour l'élection présidentielle publiés récemment, la courbe de Valérie Pécresse et celle d'Eric Zemmour se sont croisées, l'ancien journaliste étant désormais donné devant la candidate LR, à la peine après son meeting du Zénith de Paris dimanche 13 février jugé raté sur la forme.

Devant eux, le duo Emmanuel Macron, pas encore déclaré candidat, et Marine Le Pen (RN) apparaissent de plus en plus comme les grands favoris pour disputer le deuxième tour.