Euromillions : le jackpot de 67 millions d'euros remporté par un couple de retraités

La vie d’un couple de retraités vivant dans l’Hérault va bientôt changer. Et pour cause, ils sont les grands gagnants du tirage au sort de l’Euromillions du vendredi 18 février.

Sept chiffres leur ont permis de décrocher le jackpot de 67.441.797 euros : 3, 12, 19, 24, 30 et les étoiles 2 et 5. Avec cette somme, ce couple, qui a souhaité garder l’anonymat, se place à la première place des plus grands gagnants de l’Euromillions de l’Hérault, a annoncé la Française des Jeux à Midi Libre. Le précédent record était de 21 millions d’euros, gagnés en 2019.

Vivant dans la commune de Lunel, lieu où le ticket gagnant a été validé, la femme du couple a raconté avoir été «assommée» quand elle s’est rendue compte de la somme qu’elle venait de gagner.

Bien qu’ils ne s’attendaient pas à remporter l’Euromillions, les deux retraités sont des habitués des grilles de la Française des Jeux. Deux fois par mois, ils jouent au Loto et à l’Euromillions avec «des numéros remarquables» de la vie de la retraitée, qu’elle choisit elle-même.

Partir visiter les musées européens

Avec cette somme colossale, qu’ils pourront bientôt toucher, le couple de l’Hérault compte, en priorité, aider ses enfants. Ils veulent également se faire plaisir et prévoient de partir «visiter des musées en Europe» ou dans d’autres continents.

En dehors de ces voyages touristiques et culturels, ce jackpot servira à l’achat d’une nouvelle voiture et d’une garde-robe neuve, le tout «sans faire de dépenses exagérées».