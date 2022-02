Marine Le Pen suspend sa campagne «jusqu'à l'obtention de ses parrainages»

Son équipe de campagne a jusqu’au vendredi 4 mars pour recueillir les 500 parrainages nécessaires. L’entourage de la tête de liste du Rassemblement National, Marine Le Pen, a annoncé mardi que cette dernière allait suspendre sa campagne électorale jusqu’à la validation officielle de sa candidature.

Créditée de 17% des intentions de vote au premier tour par le dernier baromètre OpinionWay, Marine Le Pen a des difficultés pour récolter l’ensemble des parrainages requis afin de valider officiellement sa candidature à la prochaine élection présidentielle.

D’après le dernier décompte effectué par le Conseil constitutionnel le jeudi 17 février, la candidate du Rassemblement National (RN) a rassemblé 366 signatures d’élus, quinze jours avant la date limite de dépôt des parrainages, le vendredi 4 mars.

Mécontente de cette situation, elle a annoncé mardi, par l’intermédiaire de son entourage, qu’elle allait suspendre sa campagne «jusqu’à l’obtention des parrainages». Dans son programme initial, elle devait intervenir sur France Inter ce mardi à 17h30 sur la thématique de la jeunesse, avant de donner une conférence de presse mercredi à 11h au sujet de l’éducation et de l’école. Elle avait aussi programmé un double passage sur France 2, le jeudi 24 février à 21h dans «Elysée 2022» et le samedi à 23h30 dans «On est en Direct».

Un appel aux maires

Elle a fait lundi un appel à parrainages, directement adressé aux maires de France via Youtube et relayé sur son site internet de campagne mlafrance.

Je lance un appel aux maires : si vous ne m'aidez pas, des millions d'électeurs seront privés d'élection.





Ne laissez pas se produire un scandale démocratique majeur. #Parrainages pic.twitter.com/yXtJiEo5sI — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 21, 2022

«Je m’adresse à vous car je n’ai pas les parrainages pour être candidate à la présidence de la République. Cette situation est tellement indigne de la démocratie que des milliers d’entre vous n’arrivent pas à le croire», a critiqué Marine Le Pen lors de son intervention.

«Comment ce scandale est-il possible alors que ma candidature a rassemblé plus de 11 millions d’électeurs au second tour de l’élection présidentielle de 2017 ? Dans quelle République sommes-nous pour que je sois privée de mes parrainages ?», a expliqué la tête de liste du RN dans la vidéo.