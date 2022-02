Michel Barnier : «Emmanuel Macron est déjà en campagne»

Invité de la Matinale de CNEWS, Michel Barnier a estimé qu’«Emmanuel Macron est déjà en campagne» alors que ce dernier ne s’est pas encore officiellement présenté comme candidat à sa réélection.

Selon les informations de CNEWS, Emmanuel Macron pourrait annoncer officiellement sa candidature à l’élection présidentielle le 3 mars prochain. Une officialisation inutile pour Michel Barnier, qui estime que le président de la République «est déjà candidat.»

Une candidature de longue date, pour selon le conseiller Europe et international de Valérie Pécresse, «il était déjà candidat quand dans cette émission sur TF1, il expliquait qu’il n’était pas candidat et qu’il ne faisait pas de politique. C’est le contraire de la sincérité, il est candidat depuis des mois, il distribue des chèques un peu partout et il fait de la politique évidemment.»

Pour Michel Barnier, cette annonce officielle tardive ne pénalisera pas Emmanuel Macron puisqu’il «est déjà en campagne, on le voit bien depuis des mois.» L’ancien candidat à la primaire de la droite estime qu’il faut maintenant «le moment du bilan» de ce quinquennat qui pour lui que «Valérie Pécresse, va être élue pour délivrer une vraie politique et pour changer un certain nombre de choses qui doivent l’être dans notre pays. »