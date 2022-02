Nuit Blanche 2022 : la 20e édition anniversaire aura lieu en octobre, les prochaines seront organisées en juin

Les Franciliens ont tranché : dès 2023, la Nuit Blanche aura lieu en juin, a annoncé la municipalité parisienne ce mardi 22 février, après avoir invité tous ceux qui le souhaitaient à choisir entre 3 dates : juin, octobre ou décembre. La prochaine, la 20e édition, sera donc la dernière à être organisée en octobre.

«A l'issue d'une votation citoyenne, les Parisiens et les Métropolitains ont massivement exprimé leur souhait que la Nuit Blanche se tienne à l'avenir au mois de juin», a en effet annoncé la municipalité ce mardi, soulignant que la 20e édition, «anniversaire», serait donc «la dernière en octobre, avant de nouvelles festivités artistiques qui seront organisées le premier week-end de juin à compter de 2023».

Et si la programmation complète de la Nuit Blanche 2022 ne sera présentée «qu'en septembre prochain», la municipalité a d'ores et déjà distillé quelques informations. «Marqueur incontournable de l'agenda culturel à Paris», l'événement – dont la première édition date de 2002 – rendra «un hommage appuyé aux directions artistiques qui se sont succédé et ont marqué son histoire», a-t-elle notamment fait savoir.

Une 20e édition – organisée à Paris ainsi que dans un certain nombre d'autres communes de la métropole – qui portera une dimension résolument sportive, «dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024». Elle s'inscrira, peut-on lire dans un communiqué de la Ville de Paris, «dans l'Olympiade culturelle», imaginée afin «de faire dialoguer art et sport».

Kitty Hartl choisie pour organiser l'événement

Pour ce faire, la commissaire et programmatrice Kitty Hartl, connue pour avoir participé au lancement du Lieu Unique à Nantes (44), a été choisie pour chapeauter cette édition un peu spéciale. Elle est également renommée pour avoir fondé le Cabaret New Burlesque, en 2004, qui a ensuite été rendu célèbre à travers le film «Tournée» de Mathieu Amalric, primé à Cannes en 2010.

«Je suis très heureuse de confier la coordination artistique de cette édition anniversaire à Kitty Hartl, personnalité engagée, enthousiaste, et reconnue pour son travail en faveur de la création contemporaine et sa capacité à faire dialoguer les disciplines, en lien étroit avec nos établissements culturels», se réjouit Carine Rolland, adjointe à la Maire de Paris en charge de la Culture.