Pass vaccinal : voici sous quelles conditions il sera levé

Le ministre de la Santé Olivier Véran a dévoilé, ce mardi devant la mission d’information du Sénat, les critères pris en compte pour la fin du pass vaccinal.

Une levée à l’horizon de la mi-mars est envisageable sous plusieurs conditions, a affirmé le membre du gouvernement. Il faudrait en premier lieu un faible taux d’incidence, en-dessous du seuil de 500 pour 100.000 habitants (au niveau national, il était de 884 au 18 février).

Levée du #passvaccinal : "Il faudrait être à 1500 patients en réa : au rythme actuel on y sera dans 2 ou 3 semaines. Il faudrait aussi un taux d’incidence faible (300-500 maximum). On va l’atteindre, et là aussi d’ici 2 ou 3 semaines maxi, c’est une bonne nouvelle." @olivierveran pic.twitter.com/I0MMnyIrTK

— Public Sénat (@publicsenat) February 22, 2022