Présidentielle 2022 : «Qui pense quoi ?», l’application qui aide les jeunes à se forger une opinion

A l’approche de la présidentielle, deux étudiants ont créé «Qui pense quoi», une application, disponible sur l'App store et Android, qui a pour objectif d’inciter les jeunes à se forger par eux-mêmes une opinion politique.

Le projet est né d’une idée de Maxime Dupuy et Matthieu Riff, étudiants en Master 2 de Skema Business School, à Lille, tous les deux «très attachés au débat apaisé», comme l’explique Matthieu Riff à CNEWS.

Initialement prévue pour inciter les jeunes à exprimer leur opinion en général, l’application se concentre actuellement exclusivement sur la prochaine élection présidentielle.

Un sujet majeur pour les deux passionnés de politique, qui considèrent que les nouvelles générations «ont de moins en moins d’intérêt pour la politique». «Les jeunes ne se retrouvent plus, la politique est peut-être déconnectée de leur vie quotidienne», estime Matthieu Riff.

De ce fait, l’application partage tous les jours des nouveaux articles de presse liés à l’événement politique afin d’aider les jeunes à s’informer.

Ces derniers sont également invités à partager leur point de vue sur un sujet d’actualité, renouvelé tous les jours.

Une multitude de fonctionnalités

Au-delà des articles et des sondages, l’application présente également un comparateur des programmes électoraux. Cette fonctionnalité, permet de comparer les propositions des candidats sur différents thèmes (écologie, économie, ou encore la France dans le monde).

Le même nombre de propositions est alors présenté aux utilisateurs afin d’assurer une totale équité.

«C’est important pour nous que les personnes puissent comparer les différentes mesures sur différents thèmes afin de se faire une réelle opinion», confie Matthieu Riff.

En prime, l’application organise «le débat des experts», en partenariat avec Le Drenche, journal gratuit de débats délivré dans les collèges et lycées, dans lequel deux spécialistes répondent à une question liée à la campagne présidentielle.

Après avoir posé le contexte par écrit, les experts, un en accord avec le sujet, et un contre, exposent leurs arguments, afin d’informer et de toujours permettre aux utilisateurs de se forger leur avis. «Il est important que les jeunes se refassent une opinion, peu importe laquelle, tant qu’elle se base sur des faits et des arguments valables».

Depuis son lancement, «Qui pense quoi ?» totalise déjà près de 4.000 téléchargements.