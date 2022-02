Variant Omicron : quel est le profil des personnes réinfectées au Covid-19 ?

Santé Publique France a publié une enquête vendredi 18 février, révélant le nombre de personnes ayant été réinfectées par le Covid-19. Entre mars 2021 et janvier 2022, 416.995 cas de réinfection ont été détectés.

On parle de réinfection lorsqu’une personne a été atteinte deux fois par le Covid-19, mais de deux souches différentes, avec plus de deux mois d’écart. L’agence de santé n’a pas pu collecter les données sur l’année 2020, ainsi, elle explique que les chiffres partagés ne reflètent pas le nombre total de cas possibles de réinfection et qu’ils peuvent donc être en réalité plus élevés.

Cependant, deux grandes catégories bien précises ont été touchées plus que les autres. Santé Publique France estime que 52% des personnes réinfectées ont entre 18 et 40 ans. Les professionnels de santé sont également largement touchés.

Cette surreprésentation s’explique d’une part par la forte exposition des personnes travaillant dans le secteur de la santé aux cas de Covid-19. D’autre part, les jeunes adultes (18-40 ans) ont une couverture vaccinale plus faible que le reste de la population.

Enfin, pour Santé Publique France, cela pourrait également être la conséquence d’un relâchement dans la tenue des gestes barrières et de la distanciation sociale.

Omicron représente 80% des cas de réinfection

De mars 2021 à janvier 2022, la grande majorité des cas de réinfection ont eu lieu durant la cinquième vague, quand le variant Omicron circulait. Ce dernier est d’ailleurs responsable de 80% des cas de seconde infection.

Il faut dire que ce variant, identifié pour la première fois en Afrique du Sud, résiste particulièrement aux anticorps développés par l’organisme à la suite d’une première infection au Covid-19.