Arnaque à l'hypnose : ce que l'on sait sur cette escroquerie de plus en plus répandue

Dans l'agglomération lilloise, d’étranges cas de vols ont été recensés. Des individus auraient ainsi hypnotisé leurs victimes afin qu’elles leur donnent leurs bijoux ou même de l’argent.

De plus en plus de victimes témoignent, comme Mina, une femme âgée de 70 ans qui a raconté à Europe 1 ce qui lui est arrivé il y a déjà trois ans. Alors qu’elle était à un arrêt de bus, un inconnu l’a interpellé se présentant comme un médium. Il lui a mis une étrange pierre noire dans la paume de sa main et la retraitée s’est subitement retrouvée à lui donner les bijoux qu’elle portait ainsi que ce qu’elle avait dans son sac.

«Je n'étais plus maître de moi-même. Je ne savais même pas ce que je faisais. Je voyais un trou noir. Mes pieds étaient carrément figés. Je ne me suis réveillée qu'après et cette histoire a duré un quart d'heure», a-t-elle expliqué à nos confrères.

Même mode opératoire pour Sonia, elle aussi retraitée, qui a été victime d'un vol sous hypnose. L’homme est venu à son niveau, en donnant des informations personnelles pendant qu’il lui parlait, comme son nom ou celui de sa fille, rapporte La Voix du Nord. Intriguée, elle s’arrête pour l’écouter et l’homme lui place cette fameuse pierre noire dans la main, tout en continuant à parler.

Soudain, elle s’est retrouvée à se rendre chez elle pour donner à cet individu une boite remplie de bijoux mais aussi de l’argent. L’hypnotiseur lui a également pris ceux qu’elle portait sur elle, avant de partir, sans qu’elle s’en rende compte. «Je vivais au ralenti, c’est le lendemain en me réveillant que je me suis rendue compte de cette histoire», a expliqué l'intéréssée.

Un vol difficilement punissable

Au total, une trentaine de femmes auraient été victimes de ce type de vol. Toutes ont le même profil : des femmes âgées d’origine maghrébine. Yasmina, une fille de victime, a décidé de regrouper tous ces témoignages avec l’aide d’une avocate lilloise, Me Nora Missaoui-Lefebvre. «Il s'agit ici d'une nouvelle génération de voleurs, dont la ruse est hyper efficace et ils ne sont pas inquiétés par la justice puisque c'est une pratique qui n'est pas connue. Ce qu'on veut, c'est une prise de conscience collective sur l'ampleur de ce phénomène», a raconté Yasmina au micro de RTL.

Dans le code pénal, ce type de vol est appelé «vol par ruse», malheureusement, il est compliqué de prouvé en avoir été victime auprès de la justice. «On vous demande quelque chose, vous le remettez de votre plein gré, il n’y a pas de soustraction frauduleuse, il n’y a rien de tout ça. Donc les victimes, à un moment, on ne les croyait pas», a résumé l’avocate.

Selon RTL, le parquet de Lille a confirmé plusieurs cas de vol par ruse. Cependant, le ou les auteurs n’ont pas encore été arrêtés. Il(s) encour(en)t une peine pouvant aller jusqu’à sept ans de prison et 100.000 euros d’amende.