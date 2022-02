Île-de-France : 34.727 véhicules ont été volés en 2021, dont près de 21.500 deux-roues

Elle culmine au sommet. L'Ile-de-France est la région la plus touchée par les vols de véhicules, avec pas moins de 34.727 faits recensés en 2021. Et c'est à Paris que les voleurs agissent en priorité.

En 2021, il y a eu 34.727 vols de véhicules – voitures, deux-roues et engins de chantier – selon les chiffres de Coyote Secure, confirmés par le ministère de l’Intérieur et dévoilés ce mercredi 23 février par Le Parisien. Parmi ces vols, 29 % ont été commis à Paris (75). Soit un petit peu plus de 10.000 vols recensés dans la capitale, c'est-à-dire plus de 27 par jour en moyenne.

Viennent ensuite les départements du Val-de-Marne (94) avec 14 % des vols recensés, des Hauts-de-Seine (92) avec 13 % des vols recensés et de la Seine-Saint-Denis (93) avec 12 % des vols recensés. A eux quatre, la moitié des départements de la région francilienne cumulent 68 % des faits et dépassent donc les 23.500 véhicules volés l'année précédente, sur les 34.727 totalisés.

Comme en 2020, près de 50 % des vols déclarés en France se concentrent d'ailleurs sur 3 régions en volume : Ile-de-France donc mais aussi la Provence-Alpes-Côte d'Azur (taux de sinistralité de 4,1 pour 1.000 véhicules volés en France) et les Hauts-de-France (taux de sinistralité de 3,4 pour 1.000 véhicules voles en France).

Les deux-roues plébiscités

Grande spécificité de la région, ce sont les deux-roues qui s'avèrent être les biens les plus plébiscités par les voleurs. En 2021, 61,9 % des véhicules volés en Ile-de-France étaient en effet des motos ou scooters. Cela représente pas loin de 21.500 véhicules. «Ailleurs en France, c’est seulement un tiers», explique à titre de comparaison Jérôme Arnac, le directeur marketing de Coyote Secure.

Les véhicules particuliers (citadines, SUV...) représentent quant à eux 29,5 % des véhicules volés. Soit un peu plus de 10.000 vols recensés en 2021. Enfin, même si cela est moins courant, les véhicules professionnels de type «engins de chantier» représentent tout de même 8,6 % des véhicules volés dans la région. Soit pas loin de 3.000 faits déclarés.

La Seine-Saint-Denis, lieu de récupération

Et si le département de Seine-Saint-Denis (93) arrive en troisième position des territoires où l'on vole le plus, il arrive en toute première position des lieux de récupération. C'est-à-dire là où les véhicules volés en Ile-de-France sont retrouvés. Dans les faits, 25,5 % des véhicules volés dans la région sont retrouvés là-bas.

Contre 18,3 % dans le Val-de-Marne (94), 12,2 % en Essonne (91) ou encore 10,3 % dans le Val d'Oise (95). La plupart des véhicules sont retrouvés dans les 48h mais «passé ce délai, les chances de récupérer un véhicule volé sont divisées par 10», explique Benoît Lambert, le directeur général de Coyote.

A noter enfin que la majorité de ces vols ont lieu durant l'hiver. Les vols de véhicules ont en effet lieu à 57,9 % entre début septembre et fin février. Et c'est le mois de novembre qui a été le plus fructueux pour les voleurs, alors que 12 % des véhicules volés pendant l'année l'ont été durant ce mois-là.