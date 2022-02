Aubervilliers : une journée blanche pour dénoncer les agressions subies par l'office HLM

Une journée blanche doit être organisée aujourd'hui, jeudi 24 février, pour dénoncer les agressions à répétition dont sont victimes les salariés de l'office HLM d'Aubervilliers (93). Pas moins de cinq attaques ont été recensées depuis le début du mois de janvier.

Entre menaces, intimidations et agressions, plusieurs agents de l'office HLM d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis (93), dénoncent en effet depuis plusieurs semaines les agressions dont ils sont victimes. La dernière en date, le 11 février, a visé plusieurs agents du bureau d'accueil de l'office HLM, qui ont été aspergés de gaz lacrymogène.

Une violence inouïe que condamne la maire UDI de la Ville, Karine Franclet, qui avec cette «journée blanche» entend se montrer déterminée à lutter. «L'ensemble des parties prenantes de l'office, les salariés, les syndicats, la direction, la gouvernance et les locataires font aujourd'hui bloc ensemble», peut-on ainsi lire dans un communiqué diffusé ce mercredi.

Dans ce contexte, plusieurs réunions publiques seront organisées à partir de 14h, à L'Embarcadère – 5 rue Edouard Poisson – afin de «dénoncer collectivement ces agressions». Au programme : la «mise en place de caméras», la «mise en place d'une application pour travailleur isolé» mais aussi un «temps de parole avec une psychologue» et un «temps d'échanges avec la salle».

une Succession d’agressions

Pour rappel, plusieurs agressions assez graves sont survenues en l'espace de quelques semaines seulement. Le 20 janvier dernier, des tags ont recouvert les murs des bureaux d'accueil de l'office HLM d'Aubervilliers et une balle de revolver a été déposée dans l'une des boîtes aux lettres de l'institution.

Le 24 janvier, 3 agents ont encore été gazés, alors que trois jours plus tard, le 27 janvier, une agente a été rouée de coups et gazée devant sa petite fille. Le 31 janvier, c'était au tour du directeur général de l'office HLM, Jean-Baptiste Paturet, de recevoir une balle dans sa boîte aux lettre. Avant la dernière en date survenue le 11 février dernier.

En outre, la maire de la ville a également formulé «le vœu que les enquêtes de police judiciaire aboutissent et que les délinquants soient déférés rapidement devant les juridictions pénales pour y être sévèrement condamnés». Cette dernière, qui condamne «avec la plus extrême détermination ces actes de violence» aspire à ce que les collaborateurs et les locataires de l'office HLM «retrouvent la sérénité à laquelle ils ont droit».

En cause ? Le projet de réhabilitation de l’ensemble du parc locatif voulu par Jean-Baptiste Paturet. Pourtant, malgré toutes les menaces reçues et les agressions subies, le personnel n’a aucune intention de céder aux intimidations. «J’ai pu m’entretenir avec eux, notamment la dernière victime et bien sûr, elle est affectée mais très déterminée à revenir et à continuer ses missions», avait-il expliqué récemment sur CNEWS.