Fête juive de Pourim : Gérald Darmanin demande aux préfets de «renforcer» la sécurité des synagogues

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé aux préfets, ce jeudi 24 février, de «renforcer la sécurité» des lieux de rassemblements et de culte juifs pour les fêtes de Pourim mi-mars, qui auront lieu au même moment que les commémorations des dix ans des attentats commis par Mohammed Merah à Toulouse.

«Le niveau très élevé de la menace terroriste qui continue de peser sur notre pays exige le maintien d'une forte vigilance», écrit ainsi le ministre dans un télégramme adressé aux préfets auquel CNEWS a eu accès.

Gérald Darmanin a demandé notamment aux préfets de limiter le «nombre d'accès» aux lieux de culte, de mettre en place une «présence statique visible» des forces de l'ordre lors des offices, ou encore d'engager les «militaires de l'opération Sentinelle sur les lieux ou les édifices les plus sensibles ou les plus emblématiques».

Et pour cause, les fêtes de Pourim, prévues du 16 au 20 mars, coïncideront cette année avec «la commémoration des attentats de 2012 qui donnera lieu à l'organisation de plusieurs cérémonies sur le territoire national», ajoute le ministre, en référence aux tueries commises par Mohammed Merah il y a dix ans à Toulouse et Montauban.

Entre le 11 et le 19 mars 2012, le jihadiste avait assassiné trois militaires, mais également un professeur et trois enfants de l'école juive toulousaine Ozar Hatorah.

Le terroriste islamiste franco-algérien avait été abattu par la police après un siège de trente-deux heures.